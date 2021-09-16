老婦行街遭劫 被搶聖經和錢包
一名77歲的老婦日前在紐約皇后區的街上，被一名陌生男子搶走手中的聖經與錢包，嫌犯得手後向不明方向逃竄；警方公布嫌犯的通緝照片與作案視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。
影音來源：紐約市警提供
根據警方消息，12日晚8時21分左右，市警114分局收到報案，稱有一名77歲的西語裔老婦在長島市36大道附近，遭到一名陌生男子當街搶劫；警方表示，這名嫌犯搶劫期間，不斷大叫「我要錢」，隨後從受害人手中搶走錢包以及一本聖經，向35大道方向逃竄。
受害人身上與手上均有瘀傷，但拒絕前往醫院接受治療。
至截稿前，嫌犯仍然在逃；警方提供的通緝照片顯示，這名嫌犯為中年男子，皮膚較黑，身材中等，戴白框眼鏡、黑口罩，作案時身穿黑白相間的外套、黑褲子與白色耐吉(Nike)球鞋。
警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。
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