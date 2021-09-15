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華男吸毒過量暈倒街頭 華警與同仁施救 拉回鬼門關

記者黃伊奕／紐約報導
李啟中(右一）和艾耶羅（右二）正在搶救陳姓華男。（目擊者提供）
李啟中(右一）和艾耶羅（右二）正在搶救陳姓華男。（目擊者提供）

一名華裔男子於14日傍晚因吸毒過量暈倒在布碌崙(布魯克林)8大道街頭，好在負責當地治安的市警72分局華裔警員李啟中(Po Lee)和另一名警員艾耶羅(Po Aiello)極力搶救下，成功將該名華男從鬼門關拉了回來。

目擊者表示14日傍晚6時左右32歲的陳姓華男突然暈倒在8大道交57街街頭，面色煞白，失去任何反應；好在不遠處有兩名警員正在執勤，聽到路人呼喊後立即趕來施救。

據悉趕來施救的華裔警員李啟中和白人警員艾耶羅，事故發生時他們正在一旁街道上指揮交通，路人向他們報告此事後立刻前往查看。

根據警方兩名警員趕到時，陳姓華男正躺在人行道上，雙眼緊閉，面色因嚴重缺氧呈現灰白色，警員初步判定是因為吸毒過量導致停止呼吸。

兩名警員立刻將華男上身扶正，並開始進行心肺復甦搶救，但在進行數分鐘後對方仍沒有任何反應，便拿出隨身攜帶的納洛酮（Narcan），通過華男鼻子送藥；約十分鐘後，男子恢復了生命跡象。

根據警方因全市過去因吸毒過量導致民眾昏迷或者暫時失去呼吸案件不斷增加，市警總局要求巡警必須攜帶納洛酮，以確保在遇到類似事故時確保能立刻進行搶救；納洛酮可快速緩解毒品對人體造成的影響，通過向身體注射或在鼻孔噴藥後，大約在兩分鐘內開始生效，並維持藥效約一小時至一個半小時，這樣有足夠時間進行進一步搶救。

目擊者對兩名警員臨危不懼救人行為十分讚賞，如果不是警員相助，相信華裔青年已經喪命；尤其是其中華裔警員李啟中，過去他長期負責巡視8大道治安，早已和當地民眾熟悉；並多次看到他處理街道上各種事故與案件，為人熱心、善良，是全市華裔警員中的楷模。

華裔 華男 8大道

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