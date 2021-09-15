非裔男地鐵討錢不成反攻擊學生 紐約市警仇恨犯罪組調查

討錢不成反攻擊首日返校生，非洲裔男子作案時體貌。(市警提供)

曼哈頓下東城東百老匯地鐵站 內近日發生一起仇恨攻擊案件，一非洲裔男子向一名16歲少年討錢遭到拒絕，隨後惱羞成怒對受害者拳打腳踢，並大罵種族主義言論；現市警仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crimes Task Force)介入調查。

警方表示，該案發生在12日一早8時15分左右，在東百老匯F線地鐵站內，一身分不明的男子接近了一名正要去上學的白人少年，並向其索要一元，但遭到當事人拒絕。

影音來源：市警提供

隨後嫌犯沒有作罷，而是繼續尾隨受害者，趁機將其推倒在地後進行了肢體攻擊——猛踢了少年腹部並踩踏其四肢，且大罵反白人主義言論後逃逸。

轄區市警七分局與捷運分局警員趕到現場後，發現受害少年全身多處瘀傷，但他拒絕在現場接受醫療救治；警方15日公布了案發地附近監控，及嫌犯體貌特徵。

該嫌犯最後一次被看到時，身穿拉鍊帽衫、下身深色運動褲、黑色運動鞋；頭戴紐約棒球帽，白色口罩拉致下顎，留有小鬍子。

市警仇恨犯罪小組現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。