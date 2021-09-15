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寄往法拉盛 CBP截獲市值逾5700萬元假表

記者牟蘭／紐約報導
CBP一天內截獲市值逾5700萬元仿冒名牌手表。(CBP提供)
CBP一天內截獲市值逾5700萬元仿冒名牌手表。(CBP提供)

聯邦海關與邊境保護局(簡稱CBP)日前宣布，在肯塔基州路易維爾市(Louisville)港口一天內截獲32批、總市值逾5700萬元的仿冒名牌手表；當局稱，這些仿品來自香港，其中兩批最大量仿冒假表的目的地均為紐約市皇后區法拉盛的同一家商戶，執法人員已將這些仿冒名表全部沒收。

根據CBP消息，執法人員於10日在路易維爾市港口發現32批獨立分運的可疑貨品，開箱檢查後，發現這些來自香港的貨品包含2168個名牌手表，市值達5784萬元；經專業人士檢查後，證實這些手表全為仿冒品。

當局指出，這些貨品中有兩批數量最大的仿冒勞力士(Rolex)表，均寄送至法拉盛同一個商家的地址，其中第一批包括958個、市值為840萬元仿冒名表，第二批包括超過1000個市值約4060萬元的仿冒名表。

其餘沒收的仿冒手表包括四個、市值約76萬6000元的Richard Mille仿冒表，以及93個不同品牌、市值約300萬元的仿冒名表。

根據海關與邊境保護局數據，仿冒的名牌手表與珠寶是當局近年來截獲最多類型的仿冒品，過去兩年沒收相關貨品市值約6.5億元，其中超過四分之一的仿冒品來自香港。

海關與邊境保護局提醒，若民眾在第三方網站或黑市中販賣這些仿冒品都屬違法行為，購買這些仿冒品不但損害國家經濟，還可能為犯罪集團洗錢、走私、非法販賣槍枝和毒品等提供支持。

當局的執法人員曾接受採訪時表示，近年來不少仿冒品流入法拉盛與布碌崙(布魯克林)8大道等地，呼籲民眾提高警惕；若民眾發現任何非法貿易的活動，可通過CBP網上的「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)或致電(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。

邊境 法拉盛 香港

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