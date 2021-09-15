寄往法拉盛 CBP截獲市值逾5700萬元假表

CBP一天內截獲市值逾5700萬元仿冒名牌手表。(CBP提供)

聯邦海關與邊境 保護局(簡稱CBP)日前宣布，在肯塔基州路易維爾市(Louisville)港口一天內截獲32批、總市值逾5700萬元的仿冒名牌手表；當局稱，這些仿品來自香港 ，其中兩批最大量仿冒假表的目的地均為紐約市皇后區法拉盛 的同一家商戶，執法人員已將這些仿冒名表全部沒收。

根據CBP消息，執法人員於10日在路易維爾市港口發現32批獨立分運的可疑貨品，開箱檢查後，發現這些來自香港的貨品包含2168個名牌手表，市值達5784萬元；經專業人士檢查後，證實這些手表全為仿冒品。

當局指出，這些貨品中有兩批數量最大的仿冒勞力士(Rolex)表，均寄送至法拉盛同一個商家的地址，其中第一批包括958個、市值為840萬元仿冒名表，第二批包括超過1000個市值約4060萬元的仿冒名表。

其餘沒收的仿冒手表包括四個、市值約76萬6000元的Richard Mille仿冒表，以及93個不同品牌、市值約300萬元的仿冒名表。

根據海關與邊境保護局數據，仿冒的名牌手表與珠寶是當局近年來截獲最多類型的仿冒品，過去兩年沒收相關貨品市值約6.5億元，其中超過四分之一的仿冒品來自香港。

海關與邊境保護局提醒，若民眾在第三方網站或黑市中販賣這些仿冒品都屬違法行為，購買這些仿冒品不但損害國家經濟，還可能為犯罪集團洗錢、走私、非法販賣槍枝和毒品等提供支持。

當局的執法人員曾接受採訪時表示，近年來不少仿冒品流入法拉盛與布碌崙(布魯克林)8大道等地，呼籲民眾提高警惕；若民眾發現任何非法貿易的活動，可通過CBP網上的「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)或致電(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。