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8大道偷信猖狂…華男個資盡失 被盜萬元、無卡可再用

記者黃伊奕／紐約報導

布碌崙(布魯克林)盜信案件向來猖狂，近期又有一名華男因遭人盜信，個人信息全被洩漏，就連原本的私人電話號碼也被盜走。

8大道餐館工作的陳先生稱住宅經常發生盜信案件，6月自己也有一封含有社安號信息的信被盜走，之後竊賊竟利用這個社安號，將陳先生私人號碼轉入另外一家公司，也利用這個號碼進一步侵入其多個個人帳戶。

陳先生說，一段時間自己無法使用電話號碼，就連自己手機地址也被改到六年前舊址，在發現這一切是因為社安卡被盜導致；手機號碼信息被更改後，他很快想到自己銀行帳戶信息也不安全，便立刻前往了銀行掛失；沒想到第二天，竊賊竟然又將他的銀行帳戶信息更改回來，不僅盜走卡內1萬多元存款，還將住址改成了八年前的舊址。

因陳先生及時通知銀行，銀行一直密切關注被盜走的1萬元是否有被存入帳戶，但至今仍未發現這筆存款去向；此外，竊賊還利用陳先生個人信息盜刷了幾千元信用卡，用來購買iPad等電子產品，陳先生則只能又趕快將信用卡掛失。

陳先生也因此報了警，為了避免竊賊再利用社安卡作案，警方提醒陳先生近期不要開任何銀行卡，因此陳先生從6月至今沒有一張信用卡可以再使用，生活極為不便。

對此，陳先生表示十分無奈，稱過去8大道信用盜竊案頻發，無數人都曾當場逮捕竊賊盜信行為，只可惜這些竊賊抓了放、放了抓，如同社區毒瘤卻難以根除。

信用卡 8大道 手機

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