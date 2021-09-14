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單月作案6起 專挑亞裔女下手 華埠襲胸狼遭逮

記者張晨／紐約報導
懷特騎機車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)
懷特騎機車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

曼哈頓華埠、下東城轄區市警五分局及七分局近日頻發亞裔女性被人當街襲胸的案件，最小的一名華裔受害者僅15歲；市警特殊受害者小組(Special Victims Squad)日前在華埠將又愈作案的37歲嫌犯懷特(James White)逮捕；經問訊，他本是一名瑜伽教練，且辦案警員在與五分局協作調查時更發現，轄區內另有四宗罪案或與懷特有關。

（影音來源：市警提供）

警方表示，從8月初至月底，懷特共實施了至少六起猥褻案件，其中包括8月21日下午4時45分，在中央街(Centre St.)交布隆街(Broome St.)隔衣抓住一名31歲華裔女性的胸部；8月26日下午4時20分，又在喜士打街(Hester St.)交愛列治街(Eldridge St.)以同樣的手法猥褻了一名15歲的華裔少女。

警方稱，七分局轄區也接報了類似案件，且受害者也為「年輕的亞裔女性」；8月26日下午4時25分，懷特在格蘭街(Grand St.)315號前再次襲擊了一名20歲女性的胸部後逃逸。

東村轄區市警九分局也在26日下午5時40分左右接到報案，稱有一男子在東六街交A大道附近強行觸摸了一名11歲女孩的胸部；經調查，該嫌犯正是懷特。

根據案發地附近監控顯示，在每一起案件中，懷特都騎著一輛紅黑相間的機車接近女受害者，然後「一言不發地抓她們的胸部。」

特殊受害者小組警佐克魯茲(Jonathan Cruz)表示，嫌犯作案時戴著口罩，身穿黑色帽衫且遮住頭部，「仔細觀察著周圍走過的每一名潛在目標。」

警方於11日將懷特逮捕，他現被控六項強行觸碰受害者私密部位罪(Forcible Touching- Intimate Parts)、11項傷害兒童福祉罪(Act in a Manner Injurious to a Child)以及性侵13歲以下兒童罪(Sexual Abuse - Victim under 13 years old)。

克魯茲補充道，懷特被捕是件好事，尤其現在新學年伊始，會有更多學生在街上走動，恐會成為這類人的作案目標。

五分局也表示，在排查過往未結要案時，發現轄區內另有四起非性侵案或與懷特有關，但仍在進一步調查之中。

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