單月作案6起 專挑亞裔女下手 華埠襲胸狼遭逮

懷特騎機車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

曼哈頓華埠 、下東城轄區市警五分局及七分局近日頻發亞裔 女性被人當街襲胸的案件,最小的一名華裔 受害者僅15歲;市警特殊受害者小組(Special Victims Squad)日前在華埠將又愈作案的37歲嫌犯懷特(James White)逮捕;經問訊,他本是一名瑜伽教練,且辦案警員在與五分局協作調查時更發現,轄區內另有四宗罪案或與懷特有關。

(影音來源:市警提供)

警方表示,從8月初至月底,懷特共實施了至少六起猥褻案件,其中包括8月21日下午4時45分,在中央街(Centre St.)交布隆街(Broome St.)隔衣抓住一名31歲華裔女性的胸部;8月26日下午4時20分,又在喜士打街(Hester St.)交愛列治街(Eldridge St.)以同樣的手法猥褻了一名15歲的華裔少女。

警方稱,七分局轄區也接報了類似案件,且受害者也為「年輕的亞裔女性」;8月26日下午4時25分,懷特在格蘭街(Grand St.)315號前再次襲擊了一名20歲女性的胸部後逃逸。

東村轄區市警九分局也在26日下午5時40分左右接到報案,稱有一男子在東六街交A大道附近強行觸摸了一名11歲女孩的胸部;經調查,該嫌犯正是懷特。

根據案發地附近監控顯示,在每一起案件中,懷特都騎著一輛紅黑相間的機車接近女受害者,然後「一言不發地抓她們的胸部。」

特殊受害者小組警佐克魯茲(Jonathan Cruz)表示,嫌犯作案時戴著口罩,身穿黑色帽衫且遮住頭部,「仔細觀察著周圍走過的每一名潛在目標。」

警方於11日將懷特逮捕,他現被控六項強行觸碰受害者私密部位罪(Forcible Touching- Intimate Parts)、11項傷害兒童福祉罪(Act in a Manner Injurious to a Child)以及性侵13歲以下兒童罪(Sexual Abuse - Victim under 13 years old)。

克魯茲補充道,懷特被捕是件好事,尤其現在新學年伊始,會有更多學生在街上走動,恐會成為這類人的作案目標。

五分局也表示,在排查過往未結要案時,發現轄區內另有四起非性侵案或與懷特有關,但仍在進一步調查之中。