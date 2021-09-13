獨／瑜伽教練紐約曼哈頓專盯華裔少女襲胸 華埠落網

懷特騎摩特車專盯年輕少女襲胸。(市警提供)

曼哈頓華埠 、下東城轄區市警五分局及七分局近日頻發華裔 女性受害者被人當街襲胸的案件，最小的一名華裔受害者僅15歲；市警特殊受害者小組(Special Victims Squad)日前將37歲的嫌犯懷特(James White)逮捕；經問訊，他本是一名瑜伽教練，且辦案警員在與五分局協作調查時更發現，轄區內另有四起罪案或與懷特有關。

影音來源：市警提供

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警方表示，從8月初至月底，懷特共做了六起猥褻案件，其中包括8月21日下午4時45分，在華埠中央街(Centre St.)交布隆街(Broome St.)隔衣抓住一名31歲華裔女性的胸部後逃逸；8月26日下午4時20分，又在喜士打街(Hester St.)交愛列治街(Eldridge St.)以同樣的手法猥褻了一名15歲的華裔少女。

警方稱，七分局轄區也接報了多起類似案件，且受害者均為「年輕的亞裔女性」；但具體作案地點和時間尚未列出。

根據案發地附近監控顯示，懷特作案時騎著一輛摩托車，且在曼哈頓各地流竄作案；東村轄區市警九分局也在8月26日下午5時40分左右接到報案，稱有一男子在東六街交A大道附近強行觸摸了一名11歲女孩的胸部；經過調查，嫌犯正是懷特。

警方表示，在每一起案件中，懷特都騎著一輛紅黑相間的摩托車接近女性受害者，然後「一言不發地抓住她們的胸部。」

特殊受害者小組警佐克魯茲(Jonathan Cruz)表示，在調取監控時發現，嫌犯戴著口罩，穿著黑色帽衫且遮住頭部，「仔細觀察著周圍走過的每一名潛在目標。」

警方於11日將懷特逮捕，懷特現在被控六項強行觸碰受害者私密部位罪(Forcible Touching- Intimate Parts)、11項傷害兒童福祉罪(Act in a Manner Injurious to a Child)以及性侵 13歲以下兒童罪(Sexual Abuse - Victim under 13 years old)。

克魯茲補充道，「懷特被捕是件好事，尤其是現在新學年伊始，會有更多的學生在街上走動。」；而五分局則表示，轄區內另有四起非性侵案或與懷特有關，現仍在調查之中。