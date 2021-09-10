證據涉機密無法公開 昂旺案延期1年

前紐約市警藏族警員昂旺涉非法充當中國政府代理人被捕。(本報檔案照)

前紐約市 警藏族警員白瑪達傑．昂旺 (Baimadajie Angwang)涉非法充當中國 政府代理人案，年初他因獄中染疫，獲准交保200萬元保外候審，且因檢方起訴證據中涉及大量敏感信息，庭審進展龜速；9日此案再開庭，法官決定此案將延期一年至2022年9月12日再審，但本月底之前檢方需提供去除敏感信息後的證據簡報。

9日昂旺一案再次開庭，但案件至今仍卡在檢辯雙方交換文件階段，進展龜速；檢方向法官表示，表示因指控昂旺證據涉及一些敏感信息，公開需要通過聯邦政府的國安相關部門批准，「我們正在與華府溝通，爭取早日準備好相關資料，但沒有獲得批准之前，我們能做的事情是有限的，但是會爭取在9月30日之前將文件準備好。」

法官進一步詢問，既然涉及很多國安敏感資料不能公開，那檢方究竟想如何準備這份文件；對此檢方表示，會準備一份可公開的簡報，先讓法官瀏覽，或者法官之後可安排一個單方面的不公開的簡報。

最後法官決定，將下一次開庭時間訂在2022年9月12日，檢、辯雙方都對此沒有異議。

皇后區111分局前社區事務官昂旺去年9月在位於長島的家中被捕，紐約東區聯邦檢察官對其控以非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名，並指出他父母、兄弟都在中國，長期向中國的帳號匯款，有嚴重潛逃風險；若罪名成立，他將面臨最高55年監禁。

昂旺被捕後，家屬提出願意支付高額保金，讓他能出獄庭外候審，但前兩次法官都認為昂旺有潛逃可能，駁回家人申請；直到今年2月，因昂旺在獄中感染新冠肺炎，法官才最後同意了律師的申請，允許昂旺支付保金200萬元，保釋出獄候審。