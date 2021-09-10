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新世界商城持槍搶劫 警逮1嫌

記者牟蘭／紐約報導
阿吉迪因涉嫌搶劫與非法持有武器被109分局的警員逮補。(取自Citizen截圖)
阿吉迪因涉嫌搶劫與非法持有武器被109分局的警員逮補。(取自Citizen截圖)

一對男女日前在法拉盛的新世界商城的廁所內，持槍搶劫一名華人，因報警及時，警方成功逮補其中的男性嫌犯，並以搶劫與非法持有武器罪名將其移送法辦；女嫌犯至9日截稿前仍在逃，警方呼籲知情者提供線索。

根據警方消息，8日下午4時15分，有民眾報警稱，位於法拉盛羅斯福大道136-20號的新世界商城內發生搶案；一名25歲的華裔男子稱，他在三樓的廁所內，被一男、一女用槍挾持，要求他交出錢包與手機，得手後向不明方向逃竄。

警方表示，因受害人立即報警，市警109分局的警員沿羅斯福大道追緝嫌犯，後成功逮補了逃到緬街附近的20歲男嫌阿吉迪(Michael Agiddi)，但並未在該男子身上發現槍枝，推測該男子可能將武器沿路丟棄或轉交給在逃的女嫌犯。

警方以搶劫(Robbery)與非法持有武器(Criminal Possession of a Weapon)兩項罪名將阿吉迪移送法辦，9日在皇后區刑事法院過堂。

根據警方消息，兩名嫌犯得手後，迅速逃離現場，期間無人受傷；但因這起案件在白天發生，導致不少民眾得知搶案後，對治安感到擔憂，一名商場內的華裔商家表示，幾個月前，一樓的金飾店在白天發生竊案，如今又有人在廁所被搶，她希望商場做好安保工作，警方也加強巡邏，避免類似案件發生。

警方呼籲，若有任何這起案件的知情者，請提供關於女嫌犯的消息，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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