布碌崙男被車撞自行返家 隔天陳屍自宅

一名52歲的男子上月底在Bath大道交Bay Parkway路口被車撞，次日在家中死亡。(取自谷歌地圖)

轄管布碌崙 (布魯克林)班森賀的市警62分局8日發布消息，8月下旬一名男子在街頭被車撞傷，在急救人員趕來之前就自行返家，不料次日卻被發現死在家中；經過多日的調查，男子是因頭部遭遇嚴重撞擊而去世。

警方指出，上月26日下午4時20分，警方接到報案稱，Bath大道交Bay Parkway路口發生一起車禍 ；警員抵達現場後得知，一輛剛出產的豐田(Toyota) Highlander休旅 車當時沿著Bath大道前行，在左轉進入Bay Parkway時，對街的一名路人過馬路，結果被車撞個正著。

該名路人在警方和急救人員抵達前就已離開現場，警員試圖在附近搜尋傷者的身影，但徒勞無功；不料在隔天早上8時，警員接報來到Bath大道交Bay 31街的一棟住所內，發現一名52歲男子已躺在地上失去意識。

送往醫院後，醫生不久便宣布他已身亡，警方也發現該名男子正是前一日遭車撞的路人，死因為頭部嚴重創傷；警方目前還在聯繫死者的家人中，未透露其身分，另一方面也在周詳調查該起事故。

布碌崙南區上月底連發多起奪命車禍，24日晚一名六歲女童在家門前不遠被華男駕駛的轎車撞死，25日一名69歲華婦過馬路被撞，因傷勢嚴重而不治。