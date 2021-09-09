我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

布碌崙男被車撞自行返家 隔天陳屍自宅

記者顏潔恩／紐約報導
一名52歲的男子上月底在Bath大道交Bay Parkway路口被車撞，次日在家中死亡。(取自谷歌地圖)
一名52歲的男子上月底在Bath大道交Bay Parkway路口被車撞，次日在家中死亡。(取自谷歌地圖)

轄管布碌崙(布魯克林)班森賀的市警62分局8日發布消息，8月下旬一名男子在街頭被車撞傷，在急救人員趕來之前就自行返家，不料次日卻被發現死在家中；經過多日的調查，男子是因頭部遭遇嚴重撞擊而去世。

警方指出，上月26日下午4時20分，警方接到報案稱，Bath大道交Bay Parkway路口發生一起車禍；警員抵達現場後得知，一輛剛出產的豐田(Toyota) Highlander休旅車當時沿著Bath大道前行，在左轉進入Bay Parkway時，對街的一名路人過馬路，結果被車撞個正著。

該名路人在警方和急救人員抵達前就已離開現場，警員試圖在附近搜尋傷者的身影，但徒勞無功；不料在隔天早上8時，警員接報來到Bath大道交Bay 31街的一棟住所內，發現一名52歲男子已躺在地上失去意識。

送往醫院後，醫生不久便宣布他已身亡，警方也發現該名男子正是前一日遭車撞的路人，死因為頭部嚴重創傷；警方目前還在聯繫死者的家人中，未透露其身分，另一方面也在周詳調查該起事故。

布碌崙南區上月底連發多起奪命車禍，24日晚一名六歲女童在家門前不遠被華男駕駛的轎車撞死，25日一名69歲華婦過馬路被撞，因傷勢嚴重而不治。

車禍 布碌崙 休旅

上一則

車內音響太吵擾民 布碌崙華翁勸說被毆

下一則

波羅園入室盜竊 偷走電單車

延伸閱讀

叢林都市（九）

叢林都市（九）
布碌崙車禍 女童重傷雙腿骨折

布碌崙車禍 女童重傷雙腿骨折

紐約州府援助計畫 解租客燃眉之急

紐約州府援助計畫 解租客燃眉之急

世界OnAir／從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡

世界OnAir／從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡
布碌崙凌晨突發嚴重車禍 9歲女童雙腿骨折

布碌崙凌晨突發嚴重車禍 9歲女童雙腿骨折

熱門新聞

紐約曼哈頓28街地鐵站災情慘重。（取自Insider Paper推特）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
法拉盛Peck大道一棟公寓樓的地下室內，一家三口因豪雨無法逃出，在雨水中浸泡一夜才被警方發現；前排左二起為顧雅明與孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

大水灌紐約 華人一家三口成浮屍

2021-09-03 01:22
圖為2日在紐約狄根少校高速公路(Major Deegan Expressway)上淹水，車輛動彈不得。美聯社

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

2021-09-02 21:40
王先生居住的地下室因雨水灌入，已無法居住。(記者牟蘭／攝影)

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

2021-09-04 09:14
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

2021-09-06 08:50
冷鴻升一家三口居住的樓宇在事發後被查封。（記者張心／攝影）

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

2021-09-07 02:27

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒