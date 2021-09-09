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「畫」別淹死華人冷鴻升 友人為追思會募款

記者張心／紐約報導
姚繼成手繪冷鴻升畫像寄哀思。(姚繼成提供)
姚繼成手繪冷鴻升畫像寄哀思。(姚繼成提供)

因艾妲(Ida)颶風帶來的洪水而命喪法拉盛地下室的華裔一家三口，男逝者冷鴻升(Hong Sheng Leng)生前為全球藝術家聯盟會員，其友人、全球藝術家聯盟主席姚繼成得知此噩耗後，徹夜手繪畫像寄哀思，並表示將發起義捐，為冷鴻升舉辦追思會並籌款。

據姚繼成回憶，兩人大約二十多年前因繪畫結識，冷鴻升熱愛繪畫，其畫作曾三次參加畫展義賣，「他為人非常熱情，很友善，也很忠誠，參加過三次我們舉辦的義賣。」除此之外，冷鴻升也很熱中參加社區文化活動，是個頗有才學的人，「只要藝術家聯盟需要幫助，他就不辭辛苦來搭把手，經常幫著出各種創意和主意，思維非常活躍。」

但因為畫作並無名氣，在美也一直沒有穩定的工作，冷鴻升逐漸落魄，淪落至靠拾荒為生，接妻兒來美後為節省開支搬入地下室，沒想到最終竟遭此厄運，1日晚上淹死在法拉盛Peck大道的地下室中，一家三口的屍體至次日午間才被發現。

7日下午6時許，州長霍楚在國會眾議員孟昭文等官員的陪同下，來到不幸殞命的冷鴻升所住的民宅前哀悼和獻花；霍楚表示非常痛心，政府會努力幫助災區重建，希望慘劇不再發生。

姚繼成表示，已攜手美國湖北同鄉會開始操辦冷鴻升一家的後事，現該聯盟發出訃告，並發動義捐，盼社會各界慈善人士協助，詳情可聯絡姚繼成，電話為：(917)742-0759。

法拉盛 霍楚 美國

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