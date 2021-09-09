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華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

記者牟蘭／紐約報導
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

一名華裔男子8日下午在法拉盛街頭被他人無故毆打臉部，流血倒地不起，嫌犯得手後，駕車向不明方向逃竄；附近民眾與商家表示，疫情爆發後，有不少非華裔在四周大喊仇恨亞裔言論，多次看見有人大打出手，期盼警方能維護當地治安。

根據警方消息，8日下午1時左右，市警109分局接到報案，有民眾稱，一名50歲的華裔男子在緬街與羅斯福大道交界處的人行道上被一名非洲裔男子用拳頭攻擊臉部，受害人被打後，倒在街邊，臉上不斷有鮮血流出，脖頸也被刮傷。

警方指出，嫌犯得手後，駕駛一輛汽車迅速逃離現場，至截稿前仍未落網。

經營一家雜貨店的華裔店主目擊了整個案發經過；他說，受害的華裔男子步行在人行道上，嫌犯突然從馬路對面跑到該男子的身旁，用拳重擊華男的臉部，得手後逃之夭夭；警方很快趕到現場，將受害者送上救護車。

一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部受傷，被急救人員送上救護...
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部受傷，被急救人員送上救護車。(記者牟蘭／攝影)

這名店主說，嫌犯作案時「嘴裡唸唸有詞，不知道他在說什麼」。

在附近發傳單的張先生表示，疫情爆發後，他經常在法拉盛市中心聽到仇恨亞裔言論，一些非洲裔或西語裔還會和華裔動手打架，時常造成交通壅堵；他希望警方能改善治安，避免悲劇發生，「有些罵華人的，精神不太正常，希望當局能幫助他們，別放任他們在街上攻擊別人」。

法拉盛警方清洗華裔受男子被攻擊倒地後留下的血跡。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛警方清洗華裔受男子被攻擊倒地後留下的血跡。(記者牟蘭／攝影)

警方呼籲這起案件的知情者，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 亞裔 法拉盛

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