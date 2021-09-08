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非裔男襲亞裔婦 當街打罵搶項鍊

記者張晨／紐約報導
毆打搶劫亞女嫌犯的體貌特徵。(市警提供)
毆打搶劫亞女嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

皇后區傑克森高地(Jackson Heights)日前發生一起涉及亞裔受害的仇恨攻擊案件；一非洲裔男子當街攻擊一名亞裔婦女，不但辱罵種族歧視話語，更進行了肢體攻擊和搶劫；現該男子遭轄區市警115分局通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在8月27日下午6時55分左右，地點在75街37-53號附近，嫌犯接近一名正在路上行走的56歲亞裔婦女，用塑料瓶毆打了受害者的後腦勺和臉部。

在進行了一系列的肢體攻擊後，嫌犯並沒有罷休，而是將目光鎖定在了受害者頸部的項鍊；警方稱，隨後他將項鍊強行從亞裔婦女脖子上扯下，並發表了反亞裔言論，然後沿路步行向東逃逸。

市警7日公布了案發地附近的監控視頻，嫌犯最後一次被看到時手中握著礦泉水瓶，上身穿深色襯衫、下身黑色短褲和黑色運動鞋，留有小鬍子。

警方呼籲，民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 手機 種族歧視

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