地鐵站毆聾啞華婦 嫌犯做精神鑑定

皮埃爾被法官下令做精神鑑定，無限期關押。(市警提供)

曼哈頓 14街聯合廣場(Union Square)日前發生一起攻擊案件，一名情緒失控的黑幫分子在站台上無故毆打了一名六旬聾啞華婦，致其跌下鐵軌；41歲的嫌犯皮埃爾(Vladimir Pierre，見圖，市警提供)在案發後不久被捕，他在6日晚過堂時被法官下令無限期關押，等待精神鑑定結果。

皮埃爾目前被控二級襲擊未遂、三級襲擊和二級魯莽危害罪；根據檢方文件，5日上午9時49分左右，在聯合廣場4、5、6號車站台上，他無故舉拳毆打59歲的華裔聾啞婦女周杏娟(Xingjuan Zhou，音譯)，使其失去平衡跌入地鐵 軌道；而皮埃爾前幾日才因攻擊並威脅另一名女子被捕，但一天後就被釋放。

市警紀錄顯示，皮埃爾此前的被捕紀錄為27次，另有十次紀錄顯示其為「情緒失控者」(emotionally disturbed person)。

在曼哈頓檢方要求以2萬5000元現金或7萬5000元債券拘留皮埃爾之後，法官傑克遜(Melissa Jackson)下令將其無限期關押，等待精神鑑定結果，「這關乎是否能繼續進行正常的審理程序，他的精神能力有些問題。」

皮埃爾是布碌崙街頭黑幫「紐柯克幫」(Newkirk Crew)的成員，他出庭時身穿被捕時的橙色迷彩褲和灰色冬大衣。在整個過堂過程中，他一直喃喃自語，無法正常講話，當他的法律援助律師為他作證時，他也無法保持站著不動。

檢方稱，他如今還面臨另外兩宗案件；其中一宗是在今年4月被指控掐住一名女受害者的喉嚨，使其長時間處於窒息狀態；去年12月，也對一名地鐵乘客「實施過相似攻擊」。

助理檢察官奧沙利文(Kayla Sullivan)表示，這不是一起孤立的案件，嫌犯連續使用相似的攻擊手段無故在捷運系統中製造混亂，而他也多次在傳喚中未能現身，越來越多的案件在其身上疊加。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)7日在接受媒體採訪時也表示了對「旋轉門式」的新保釋法的憤怒，「我們不能讓這種屢犯屢放的行為稱為司法系統的『新常態』」。

他擔心越來越多的普通人會成為無辜受害者，「像那名亞裔 婦女，她正在去教堂的路上，或是人們在去上班的途中，都有可能成為這些人的目標。」

皮埃爾的下一次出庭日期為10日。