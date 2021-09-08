華女搭地鐵 遭非裔生殖器蹭手臂

警方正在通緝該名涉嫌性騷擾多名女子的非洲裔男子。(受害者提供)

紐約市一名華裔女學生日前搭乘地鐵，車上一名非洲裔男子突然靠近，從褲子裡扯出生殖器，摩擦女生的手臂，嚇得她厲聲尖叫，嫌犯將她推倒在地後逃走；該名蕭姓同學拍下對方的照片在網上發布，又有三名受害者出面，表示在不同地點和時間被這名男子性騷擾 ，其中兩人事發時還未成年。

23歲的蕭同學表示，8月30日上午11時35分，她搭乘向南行駛的1號線地鐵去上學；當列車駛入28街地鐵站 時，她用眼角的餘光看見一名非洲裔男子朝自己走近，當她抬頭仔細看時，對方已從褲子裡拉出生殖器，觸碰她的手臂。

蕭同學嚇得不停叫喊，並質問男子「你在幹嘛？為什麼碰我！」她跟隨男子走出車廂，對方無視蕭同學的詢問，還示意自己的褲鏈一直有拉上；蕭同學接著拿出手機 拍下對方的樣貌，男子發現後搶過她的手機狠狠摔在地上，接著將她推倒在地，逃出地鐵站。

受害者目前已向警方報案，她透露當下不停喊叫，可身邊的人態度冷漠，「我為自己挺身而出，完全沒人願意幫我，他們都睜一隻眼閉一隻眼」。

蕭同學將此事發布在網上，有三名女性主動聯繫她，講述自己的經歷；受害者當中有韓裔、墨西哥裔，其中兩人事發時僅15歲、17歲，嫌犯曾在一人面前隔著外套自慰，在另一起事件中假裝睡著，把頭和手放在受害者的身上。

蕭同學說，這起案件給她心裡留下創傷，已有一周不敢搭乘地鐵，擔心再遭攻擊；她希望引起社會的關注，也希望嫌犯早日落網；對於案發時沒人伸出援手，她一直耿耿於懷，因此也呼籲大眾遇到這種情況時，能出手相助。

根據警方信息，嫌犯是30多歲的非洲裔男子，身高在5呎11吋至6呎，體重約180磅；犯案時身穿黑色上衣、黑色工裝褲、戴著紅色頭巾及紅色口罩。

警方呼籲民眾若看到與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。