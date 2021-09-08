布碌崙車禍 女童重傷雙腿骨折

東弗萊布士7日凌晨發生一起涉及五人的嚴重車禍。(Citizen截圖)

布碌崙 (布魯克林)近來連發多起嚴重車禍 ，繼一名六歲女童和一名69歲華嫗被撞身亡後，東弗萊布士(East Flatbush)7日凌晨發生一起車禍，造成五人受傷；其中一名九歲女童傷勢嚴重，但沒有生命危險。

根據警方消息，7日凌晨1時左右，在東弗萊布士92街交Kings Highway路口，一輛福特汽車 與一輛Range Rover轎車相撞，包括肇事駕駛在內的五人受傷；被撞的Range Rover車上分別有46歲、40歲及28歲的三名女性，還有一名九歲女童。

據警方初步調查，福特汽車當時沿著Kings Highway向南行駛，當要左轉進入東92街時，不慎與北上直行的Range Rover轎車相撞；車內三名大人的傷勢輕微，可女童彈飛出車，雙腿骨折，目前在醫院接受治療中，傷勢嚴重但情況穩定。

警方表示，53歲的肇事駕駛疑為酒後駕駛(Driving with influence)，已被吊銷駕照，並被帶到當地警局接受調查；警方至今還未公布肇事者信息，但消息指出肇事者料將被控罪。

布碌崙近來發生多起嚴重車禍，8月底一名戴克高地女童遭未守交通規矩的華男開車撞死，數天後69歲華婦過馬路時也慘遭大型轎車撞倒，送醫後身亡。

面對不停發生的交通事故，當地民選官員希望推動相關立法，嚴懲魯莽駕駛、增設交通安全設施等。