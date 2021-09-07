紐約華裔女學生 遭非裔男用生殖器官摩擦手臂

警方正在通緝該名涉嫌性騷擾多名女子的非洲裔男子。(受害者提供)

紐約市一名華裔女學生日前搭乘地鐵，車上一名非洲裔男子突然靠近，下一秒從褲頭裡扯出生殖器官摩擦女學生的手臂，讓她驚得厲聲尖叫，嫌犯最終趁隙逃走；該名王姓同學拍下對方的照片在網上發布，不料引發三名受害者聯繫本人，表示在不同地點、時間被男子性騷擾 ，其中兩人事發時還未成年。

23歲王同學表示，8月30日上午11時35分，她搭乘向南行駛的1號線列車去上學；當列車駛入28街地鐵站 時，她用眼角的餘光看見一名非洲裔男子朝自己走近，當她抬頭仔細看時，對方已從褲子裡拉出生殖器官，觸碰她的手臂。

王同學嚇得不停叫喊，並與男子對峙「你在幹嘛？為什麼碰我！」，她跟隨男子走出車廂，對方無視王同學的詢問，還示意自己的褲鏈一直有拉上；王同學接著拿出手機 拍下對方的樣貌，男子發現後搶過她的手機狠狠摔在地上，並將王同學推倒在地，撒腿逃出地鐵站。

受害者目前已向警方報案，她透露當下不停喊叫，可身邊的人態度冷漠，「我為自己挺身而出時，完全沒人願意幫我，他們都睜一隻眼閉一隻眼」。

後來她將消息發布在網上，三名女性得知後主動聯繫她，講述自己的經歷；受害者當中有韓裔、墨西哥裔，其中兩人事發時僅15歲、17歲，嫌犯曾在一人面前隔著外套自慰，在另一起事件中假裝睡著，把頭和手放在受害者的身上。

王同學說，這起案件給她心裡留下創傷，已有一周不敢搭乘地鐵，擔心再次遭到攻擊；她將案發經過在網上發布，希望引起社會的關注，並能指認嫌犯早日落網。對於當下沒人願意理會，她心裡一直感到介懷，因此也希望通過分享這件事，鼓舞大眾遇到此類情況時，能拔刀相助。

根據警方信息，嫌犯是30多歲的非洲裔男子，身高在5呎11吋至6呎，體重約180磅；犯案時身穿黑色上衣、黑色工裝褲、戴著紅色頭巾及紅色口罩。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。