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紐約周末夜不平靜 一晚7人遭槍擊

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市周末再發生多起槍擊案。（Getty Images）
紐約市周末再發生多起槍擊案。（Getty Images）

紐約市周末又不平靜，4日至5日發生多起槍擊案，至少七人遭槍擊；其中一名醉酒女子在坐上一台陌生車後，被駕駛試圖搶皮包，在女子反抗拒絕後，駕駛突然掏槍射擊女子左肩，導致受傷；另外還有四人在另一起槍擊案中，腿部被擊中。

根據警方，5日清晨4時15分，一名22歲的女子疑似在喝醉後，坐上一輛她以為是計程車的黑色轎車，並要求對方載自己到位於Kingsbridge Heights的197街與Reservoir大道交口的目的地。

警方表示，在抵達後該處後，駕駛企圖要搶走女子的皮包，遭到女子拒絕，該名駕駛隨即掏出槍朝女子射擊，子彈打中女子的左肩後逃逸；女子在送醫後目前無生命危險。

還有一起槍擊案發生在5日凌晨3時35分，布朗士Wakefield的白原路(White Plains Rd.)4848號門前，一名不明槍手突然開槍朝著人群掃射，造成年齡分別為24歲、36歲和47歲的男子，以及另一名27歲女性腿部中彈，目前警方正在調查槍手身分以及開槍原因。

另外凌晨2時48分，在布朗士的Crotona社區，也有另一起槍擊案，一名30歲男子和17歲青少年，在Bathgate大道1877號前被槍擊，分別被擊中屁股和後背，警方將青少年送至醫院救治，另一名男子則自行前往醫院治療，兩人情況穩定。

市警日前公布數據，表示從今年5月25日至本月1日，槍擊案件從去年的723起降至529起，下降了27%，槍擊案受害者也比去年同期減少了27%，從918人降至666人。

不過今年截至上月29日的槍擊案件，仍比去年同期的989起增加了5%，共有1041起；對比疫情前，今年夏天發生的529起槍擊案比2019年的293起高出81%；與2018年358名槍擊案受害者相比，今年該數字增加至666人，激增86%。

槍擊 布朗士 紐約市

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