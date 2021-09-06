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布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

記者黃伊奕／紐約報導
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）
99撈化店收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」。（林里舉提供）

布碌崙(布魯克林)8大道一家中餐館4日晚間連續收到兩份外賣訂單，上面留言「幫我報警，我家有歹徒」，餐館很快選擇了報警，雖然最後警方並未發現異常，但稱讚餐館報警行為「做得好」。

位於布碌崙8大道53街774號的99撈化店(99 Noodle village)，4日晚間7時47分左右連續收到通過網絡下單的兩份炸紫薯條的訂單，上面訂餐者留言「幫我報警，我家有歹徒」。

餐館業主林里舉說，當日他自己並未在店內，店經理看到該信息後立即致電他問怎麼辦，林里舉立刻吩咐經理報了警，並且告訴了平日關注社區治安的熱心人士陳子晉和林錚等人。

很快72分局多名警員和多位社區人士快速趕往送餐地址49街713號大樓，並在大樓內一間間敲開各家住戶，但沒有發現任何異常，訂餐人也失聯。

對此警方指出不排除是有人在惡作劇，過去他們也曾遇過類似的時間，但無論如何餐館選擇報警的作法是正確的，也鼓勵以後各餐飲業主在遇到類似情況後同樣選擇報警，以免真的有人陷入危險求救無果。

林里舉也稱雖然沒有真的發現異常，但不後悔報警決定，今後如果再碰到類似的事情也依舊會選擇報警，以免真的有人遭遇不測；但對於惡作劇的行為表示譴責，浪費了警方和社區的時間與熱情。

經過此事林里舉表示也再次看到了8大道華社的團結，「很多人在聽聞此事後，立刻趕了過去，他們的勇敢和熱心令人佩服。」

警方趕往送餐地點，但是沒有發現異常。（林里舉提供）
警方趕往送餐地點，但是沒有發現異常。（林里舉提供）

8大道 布碌崙 中餐館

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