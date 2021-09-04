紐約市夏季槍案減少約三成 整體犯罪率仍高

紐約市夏季槍案比2020年下降近三成，但整體犯罪率仍走高。(記者張晨/攝影)

根據市警數據顯示，今年5月至9月間，紐約市 街頭槍枝暴力案件比去年同期下降了近三成；而警務專家則表示，斷言暴力減少仍為時過早，若與疫情 前相比，如今槍案與涉及的受害者數量仍增長超過八成，今年數字略有下降是增派更多警力執法的結果。

統計數據顯示，2021年5月25日至本月1日期間，槍擊 案件從去年的723起降至529起，同比下降了27%；今夏的槍擊案受害者也比去年同期減少了27%，從918人降至666人。

然而，今年截至8月29日的槍擊案件仍上升了5%，共有1041起，而去年同期為989起；今年有1246名槍擊受害者，比2020年的1217名增加了2%。

對比疫情前，今年夏天發生的529起槍擊案仍比2019年的293起高出了81%；與2018年涉及的358名受害者相比，今年則涉及到了666人，同比激增86%。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授、前紐約市警賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，並沒有對今夏槍擊案的「下降」持樂觀態度。「數據不能說明一切，任何說暴力正在減少的人都只是在斷言，從2020年起，全市的槍擊和殺人案已經趨近於紀錄的高峰，而目前槍擊案仍在不斷上升。」

但他也表示，這不是一個壞兆頭，但也沒有什麼值得慶祝的，在地標建築以及光天化日下發生了數起槍擊案，並使無辜民眾捲入其中；要使局面真正扭轉，需要警員更努力工作來控制局面。

賈卡隆指出，「打擊幫派」是重要的突破口，因為其牽涉的人員年齡越來越低，且這些人愈發猖獗，並不害怕警察，也不局限在某個地區，而是全市流竄作案。