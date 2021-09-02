華男闖日落公園住家 盜取信件被警緝

該名華男涉嫌入室盜竊並盜取住客的信件。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園 華社9月1日凌晨發生一起入室盜竊案，一名身分不明的華裔男子闖入當地一間住家，盜走裡頭的信件；轄管當地的市警72分局目前發布消息，呼籲知情民眾提供信息。

根據警方，9月1日凌晨5時15分左右，一名戴著口罩 的華男闖入位於6大道交51街的一間住處，因前門未上鎖，他直接推門而入；監控錄像捕抓到，小偷用手機 的手電筒作為照明燈，翻查住客擺放在大廳內的物品，最後將信件全盜走，恐怕將非法使用住客的個人信息。

警方表示，嫌犯最終朝不知名方向撒腿逃逸，呼籲民眾提供線索；根據警方通緝圖，嫌犯犯案時身穿白色背心、深色長褲、戴著一頂寫著「NY」的深色帽子及黑色口罩，左手臂上有一片大面積的紋身。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或致電72分局(718)965-6311，消息來源絕對保密。