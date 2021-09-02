紐約華男售假N95口罩 認罪獲5年緩刑

曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲判五年緩刑；圖為執法人員繳獲的仿冒3M口罩。(本報檔案照)

今年2月因涉嫌在皇后區 一家倉庫擁有及銷售逾178萬個仿冒3M標籤N95醫用口罩 的華裔男子曾志(Zhi Zeng，音譯)，日前與皇后區檢方達成認罪協議，認下一項一級偽造商標的C類重罪，原本最高面臨15年監禁的他，將獲輕判五年緩刑，定於本月21日正式量刑。

曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲輕判五年的緩刑；圖為皇后區檢方執法人員突擊檢查。(本報檔案照)

根據法院文件，皇后區檢方與紐約市警等部門聯合執法，於今年2月9日突擊檢查位於皇后區長島市51大道夾5街的一家倉庫，發現倉庫中疊放著大量3M標籤的N95口罩(型號1860)的盒子；執法人員共查獲178萬8340個口罩與名牌洗手液和消毒濕巾、兒童口罩、建築口罩和手術服等防疫 用品。

法院文件稱，居住在布碌崙(布魯克林)戴克高地的33歲男子曾志，在執法人員突擊執法時正在倉庫中工作，他在調查中承認是倉庫的經理；經檢測，3M的工作人員指稱這些N95醫用口罩均為仿冒品，警方隨後拘捕了曾志。

曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲輕判五年的緩刑；圖為凱茲展示偽造的3M口罩。(本報檔案照)

檢方表示，當局曾多次收到線報，並派遣調查人員假扮買主，多次購買口罩；調查人員指出，這些口罩的售價在每片2.95元至3.25元，但3M品牌N95口罩的建議零售價為1.27元，該倉庫還以超過70萬元，向一家醫療機構出售20萬個口罩。

曾志於今年2月10日在皇后區刑事法院被檢方以一級偽造商標罪罪名提控，直到近期與檢方達成認罪協議，認一項一級偽造商標的C類重罪，刑期可為五年緩刑，認罪後在他人的擔保下釋放，訂於21日正式接受量刑。

根據部分認罪協議，曾志承認在明知口罩是仿冒品的前提下，向他人銷售這些產品；他說，自己從這些口罩中獲得每個10到15分的利潤，並將這些錢先分給美國的員工，剩餘資金電匯寄至中國。

皇后區地區檢察官凱茲在案件偵破後，多次批評售賣仿冒防疫用品的不法分子，承諾當局持續與政府各部門合作，防止偽造商品流入市場，保護民眾的健康。