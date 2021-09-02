我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

紐約華男售假N95口罩 認罪獲5年緩刑

記者牟蘭／紐約報導
曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲判五年緩刑；圖為執法人員繳獲的仿冒3M口罩。(本報檔案照)
曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲判五年緩刑；圖為執法人員繳獲的仿冒3M口罩。(本報檔案照)

今年2月因涉嫌在皇后區一家倉庫擁有及銷售逾178萬個仿冒3M標籤N95醫用口罩的華裔男子曾志(Zhi Zeng，音譯)，日前與皇后區檢方達成認罪協議，認下一項一級偽造商標的C類重罪，原本最高面臨15年監禁的他，將獲輕判五年緩刑，定於本月21日正式量刑。

曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲輕判五年的緩刑；圖為皇后區檢方執法人員突擊檢...
曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲輕判五年的緩刑；圖為皇后區檢方執法人員突擊檢查。(本報檔案照)

根據法院文件，皇后區檢方與紐約市警等部門聯合執法，於今年2月9日突擊檢查位於皇后區長島市51大道夾5街的一家倉庫，發現倉庫中疊放著大量3M標籤的N95口罩(型號1860)的盒子；執法人員共查獲178萬8340個口罩與名牌洗手液和消毒濕巾、兒童口罩、建築口罩和手術服等防疫用品。

法院文件稱，居住在布碌崙(布魯克林)戴克高地的33歲男子曾志，在執法人員突擊執法時正在倉庫中工作，他在調查中承認是倉庫的經理；經檢測，3M的工作人員指稱這些N95醫用口罩均為仿冒品，警方隨後拘捕了曾志。

曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲輕判五年的緩刑；圖為凱茲展示偽造的3M口罩。...
曾志認一項一級偽造商標的C類重罪，獲輕判五年的緩刑；圖為凱茲展示偽造的3M口罩。(本報檔案照)

檢方表示，當局曾多次收到線報，並派遣調查人員假扮買主，多次購買口罩；調查人員指出，這些口罩的售價在每片2.95元至3.25元，但3M品牌N95口罩的建議零售價為1.27元，該倉庫還以超過70萬元，向一家醫療機構出售20萬個口罩。

曾志於今年2月10日在皇后區刑事法院被檢方以一級偽造商標罪罪名提控，直到近期與檢方達成認罪協議，認一項一級偽造商標的C類重罪，刑期可為五年緩刑，認罪後在他人的擔保下釋放，訂於21日正式接受量刑。

根據部分認罪協議，曾志承認在明知口罩是仿冒品的前提下，向他人銷售這些產品；他說，自己從這些口罩中獲得每個10到15分的利潤，並將這些錢先分給美國的員工，剩餘資金電匯寄至中國。

皇后區地區檢察官凱茲在案件偵破後，多次批評售賣仿冒防疫用品的不法分子，承諾當局持續與政府各部門合作，防止偽造商品流入市場，保護民眾的健康。

口罩 皇后區 防疫

上一則

州議會通過 延長禁逼遷令

下一則

遭網紅舉報 新州售假疫苗卡嫌犯是脫衣女郎

延伸閱讀

開學9天 900師生隔離 印州公校緊急改採強制口罩令

開學9天 900師生隔離 印州公校緊急改採強制口罩令
戴雙層口罩「耳朵受不了」破皮發炎 專家教減壓三招

戴雙層口罩「耳朵受不了」破皮發炎 專家教減壓三招
加州大學Haas商學院畢典 首見台生致詞

加州大學Haas商學院畢典 首見台生致詞
紐約擬要求所有教職員接種疫苗、定期檢測2選1

紐約擬要求所有教職員接種疫苗、定期檢測2選1
美5州禁學校要求戴口罩 教育部啟動侵權調查

美5州禁學校要求戴口罩 教育部啟動侵權調查

熱門新聞

劉必桔與鄭繼香育有二子，分別為七歲及八歲，一家人原本相當幸福。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

2021-08-29 20:59
劉必桔與鄭繼香感情很好。(劉必桔提供)

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

2021-08-30 02:30
紐約市1日晚上豪雨，法拉盛多處淹水，不少車子受困水中。圖為緬街交櫻桃大道（Cherry Ave）路口。（記者洪群超／攝影）

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

2021-09-02 00:15
張莉絲經過近30個小時的長途航班終於抵達紐約。(張莉絲提供)

近30小時航程 華生興奮來到紐約

2021-08-28 12:17
紐約市地鐵系統29日晚發生重大電力事故，導致幾乎全線地鐵停運，官方推特帳號陸續更新現況。（截圖自紐約市地鐵官方推特）

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

2021-08-30 00:24
返美開學潮，甘迺迪機場諮詢新冠檢測的華裔留學生。（記者張心╱攝影）

天價機票、疫苗疊打…中國留學生返美之路困境多

2021-08-28 10:42

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎