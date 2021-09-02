遭網紅舉報 新州售假疫苗卡嫌犯是脫衣女郎

銷售假疫苗證的主謀克里福德是新州的一名脫衣女郎。(取自Instagram)

新澤西州31歲女子克里福德(Jasmine Clifford)，日前在社群媒體上銷售假疫苗 接種卡案發被捕，因向其購買假證的包括紐約的公職人員；更多案情1日浮出，嫌犯以跳脫衣舞為主業，而此案告破則因一名來自佛州 的TikTok網紅發現其惡行，認為她的做法有害公共健康，向執法部門舉報。

根據曼哈頓地區檢察官辦公室，克里福德在Instagram創建「反疫苗媽媽」(AntiVaxMomma)帳號，用來傳播虛假的疫情新聞及銷售偽造疫苗接種卡；她以200元價格出售假證，若額外支付250元，客戶資料還能被錄入紐約州 信息系統中，至今將假卡賣給包括13名在紐約市從事公職、醫護行業超過250人。

45歲佛州網紅麥克揭發了克里福德和巴克莉的惡行。(TikTok截圖)

案件深入調查後揭露，克里福德是在新州的一名脫衣女郎，她與另名同夥巴克莉(Nadayza Barkley)的惡行，最先被一名45歲佛州TikTok網紅麥克(Michael)發現；他表示，「反疫苗媽媽」與另一帳戶「5StarJazziii」有聯繫，後者曾在貼文中尋找合作夥伴，要有權限能登入醫院、藥房管理系統的人。

麥克假裝成Walgreens員工向對方取得聯繫，對方表示在紐約州的同夥一天製作出30張卡，一周就能賺1萬元；與其交談的短信內容，最後被麥克全部揭發，「反疫苗媽媽」帳戶被刪後，克里福德創建第二個名字相似的帳戶，叫追蹤者去舉報麥克的帳戶。

麥克假裝加入團隊與嫌犯取得聯繫。(TikTok截圖)

「5StarJazziii」的帳戶擁有人稍後也出面，謊稱帳戶被駭客入侵，不是和麥克傳短信的人；接著叫追蹤者舉報麥克的帳戶，並留言騷擾他。

儘管因揭發惡行收到部分網友的死亡威脅，麥克表示這是關乎公眾安全的事宜，必須採取行動；「我的朋友上周才因染疫病故，在我認識的人當中，他並不是第一個因新冠病死的人。」他原本想著就算沒有執法人員的介入，也能嚇嚇兩人，讓他們趁早收手，所幸引起執法當局的注意。

他也表示，很震驚有那麼多依規定必須打疫苗的一線人員也在購買假證名單中，「非常可怕。」