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男潛入法拉盛教堂毀雕像 警懸賞2500元抓人

記者牟蘭／紐約報導
這名男子涉嫌毀壞法拉盛天主堂的聖像，被警方通緝。(警方提供)
這名男子涉嫌毀壞法拉盛天主堂的聖像，被警方通緝。(警方提供)

一名男子日前闖入法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)一個天主堂，損壞戶外一個紀念新冠死者的新雕像，然後向不明方向逃竄；教堂人員向市警109分局報案，警方於1日公布嫌犯影像，並懸紅2500元。

影音來源：市警提供

根據警方消息，一名陌生男子於8月17日凌晨3時30分，潛入位於法拉盛巴克萊大道138-65號的聖彌額爾天主教堂，毀壞教堂外的聖伯納黛特(St. Bernadette)雕像，得手後向不明方向逃竄。

根據教會信息，聖伯納黛特是窮人的守護者，意為保護信眾的信仰與健康，這個聖像在新冠疫情爆發後樹立，旨在紀念因感染新冠而去世的居民。

聖彌額爾天主堂亞裔神父杜森特(Vincentius Do)表示，教堂為當地的居民提供精神與物質食糧，這種破壞行為令人失望，他希望居民能夠尊重教堂的財產；他也表示，教堂已計畫修復這個被損壞的雕像。

這名男子涉嫌毀壞法拉盛天主堂的聖像，被警方通緝。(警方提供)
這名男子涉嫌毀壞法拉盛天主堂的聖像，被警方通緝。(警方提供)

警方1日公布在逃嫌犯的照片與視頻，呼籲知情者提供線索；這名男子年齡約30歲，身材較胖，留鬍鬚，作案時身穿灰色T恤、藍色牛仔褲、白襪子與黑球鞋。

警方提供，若民眾發現體型外貌與嫌犯相似者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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