紐約羅斯福公園販毒猖獗 警管制無效

羅斯福園內遊民眾多，治安和環境仍無好轉。(記者張晨／攝影)

紐約市 公園局與曼哈頓華埠 市警五分局，因頻繁接到轄區內治安及生活質量問題的投訴，從本月起將羅斯福公園的部分區域封閉；但至30日，即便警方在公園內治安問題高發區拉上黃色封鎖線，但毒品 交易和遊民聚集等問題仍未見改善，毒販甚至扯下警戒線，等待取貨交易。

影音來源：記者張晨

該位於羅斯福公園內、臭名昭著的問題區域有名為「深坑」(The Pit)的外號，這裡光天化日下充斥著各種毒品交易；市警表示，最嚴重的要屬新興K2致幻劑的交易，此種毒品是導致過量死亡最直接的兇手。

園內的遊民問題也未得到緩解，不少人30日依然橫躺在公園中，隨身物品堆積成山，充斥著污穢物的異味，甚至有遊民在眾目睽睽之下解褲方便，還有一些遊民住在公園周圍的收容所中，來往公園甚為頻繁。

本周當局加大了對公園的封鎖力度。(記者張晨／攝影)

兩周前，五分局將「深坑」的北段封鎖，並封閉了前往「画眉鳥園」的通道，甚至將幾張長椅拆除，但收效甚微。

本周當局繼續加大整治力度，將靠近地蘭西街(Delancey St.)的入口關閉，警方還設置路障，拉上了黃色的警戒線，附近還停靠警車駐守。

一批批的下線騎單車前往院內取貨，平均30分鐘一次。(記者張晨／攝影)

但這仍然不能阻止已經成形系統的毒品交易，30日現場仍可見到一批批形跡可疑之人騎單車取貨，平均15至30分鐘一次；而園內的交貨人員也來往頻繁，即使拉上警戒線、擺上路障，一些毒販仍想辦法翻入交易。

周圍華裔商家表示，最近時有人員進出搗亂或乞討，情況比先前更加嚴重，不少居民懼怕遭到遊民、吸毒者或患有精神疾病者的攻擊；「從前人們還會在園中乘涼，現在光是穿行都感到害怕」。