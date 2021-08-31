非裔男遭槍擊渾身血求救 亞裔助報警

下東城非洲裔男子遭槍擊跑進糖果店，亞裔目擊者報警。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下東城29日晚發生一起槍擊 案件，一男子與人發生爭執後遭槍擊，根據案發地附近監控顯示，其渾身是血的跌進一家糖果店內，試圖拿出電話求救，多名路人見狀驚慌跑開，店外的一名亞裔 目擊者則打電話報警；轄區市警七分局趕到後封鎖現場，並將傷者送往醫院救治，目前案件仍在調查中。

警方表示，案發當晚9時20分左右，一非洲裔男子在位於地蘭西街(Delancey St.)交亞倫街(Allen St.)附近的一棟大樓中被另一名男子開槍射傷；受害者中槍後，跌跌撞撞地走進了亞倫街130號的「BonBon A Swedish Candy Co.」糖果店尋求幫助。

根據案發地附近的監控視頻顯示，男子穿著一件淺灰色帽衫，胸前沾滿了血跡，當他試圖走進糖果店時，顧客見狀均紛紛嚇得跑出店外，而一名亞裔目擊者則拿出電話報了警。

視頻中，受傷男子一度站起來，在商店裡來回走動，似乎在對著手機 說話；警方表示，他目前已被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，情況穩定，案件仍在進一步調查中，目前尚無人因此案被捕。

現呼籲民眾若知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。