賓州車站開槍傷通勤客 非裔嫌犯被捕

Bruce日前在賓州車站開槍，擊中一名無辜路人，26日在家中被捕。(市警提供)

紐約市 警26日拘捕了日前在曼哈頓中城賓州 車站(Penn Station)開槍，擊中一名路過的新州通勤客的非洲裔男嫌；該名嫌犯向在站內吃飯的乘客討要食物，遭到拒絕後惱羞成怒掏槍射擊，卻傷及無辜路人；他目前面臨意圖造成人身傷害，以及非法持有武器等控罪。

根據警方，該名27歲男嫌Marvin Bruce擁有11項前科，平時擔任送貨員，23日下午在賓州車站J位於第七大道交西31街的入口附近，向另一名男子討要食物和現金，被男子拒絕後，Bruce惱羞成怒，雙方發生口角，Bruce隨即掏出一把手槍試圖向該名男子射擊，不料子彈擊中了一名58歲無辜路人的腿部。

警方趕到現場後，用繃帶為路人止血，叫救護車將其送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，所幸傷勢未危及生命，狀況穩定，還要再開刀。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，涉案的三人並不相識，是嫌犯一人挑起的隨機攻擊。

據警方表示，Bruce當天在開槍射擊之後，將槍隨手丟進車站附近的垃圾桶，隔天才被清潔人員在布碌崙 (布魯克林)紅鉤(Red Hook)的垃圾轉運站中找到；警方於26日早上在Bruce位於布碌崙Brownsville的住所將其拘捕。

Bruce被捕時主動告訴記者：「我沒有開槍射擊任何人」。