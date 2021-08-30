歹徒7號線勒索乘客 隨身帶8吋半尖刀

警方在一名嫌犯身上搜出一把8吋半的尖刀。(市警捷運局提供)

近日在紐約市地鐵7號線沿線的地鐵站 內，出現有不法份子在入口強行替乘客刷票索費案件，市警捷運局(NYPD Transit Bureau)29日逮捕一名嫌犯，並從他身上搜出一把8吋半的尖刀；還有民眾表示，在曼哈頓中城洛克菲勒中心(Rockefeller Center)附近的地鐵站，也有不法份子以類似手法，鎖定亞裔 等女性犯案。

市警捷運部門主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)29日表示，近日該部門接獲許多乘客投訴，表示在地鐵7號線沿線的地鐵站內，有不法份子在地鐵閘門口替乘客刷票索費，並且騷擾乘客的情形。

歐萊麗指出，一名警員在進行調查時，從一名嫌犯的身上搜出一把8吋半的尖刀，並將其逮捕，阻止一起可能發生的暴力犯罪；她在推特上表示，攜帶刀子或其他危險物品進入公眾交通是違法的，市警就此正積極執法。

居民芊迪(Nadine Chandy)表示，在洛克菲勒中心附近的等較繁忙且許多觀光 客的地鐵站，也出現不法份子利用紙張惡意將地鐵閘門刷卡機卡住，當乘客試圖刷卡進站、機器無法辨識時，這些人就會出現協助刷卡並索費，若拒絕給錢，就開始對乘客大喊大叫欠錢並騷擾。

芊迪說，這些不法份子通常根據乘客的專著選定下手目標，「他們通常會選擇穿著保守的西語裔或亞裔女性，因為這些人有較大的可能性不會大喊求救、不會說英文。」

她表示，自己都會隨身帶著小鑷子，將卡在刷卡機的紙片拿出來並通知地鐵站人員，「這樣的行為是違法且危險的。」

另外也有民眾要求當局應該在甘迺迪國際機場(JFK)的地鐵站設立一個地鐵卡回收站；該民眾表示，許多觀光客在結束行程返回機場搭機時，可能地鐵票還有些餘額，他們就順手給了附近的人。

該民眾認為，由當局直接回收這些地鐵卡，也能夠再轉送給那些低收入戶家庭或清寒學生，以避免不法份子因此取得免費地鐵票，並拿來犯罪。