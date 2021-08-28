我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍炸毀CIA在阿富汗最後前哨基地 防機密外洩

喀布爾恐攻13名美軍殉職 家屬憤怒痛心

「說英語」非裔女曼哈頓辱罵亞女 扯頭髮還吐口水

記者張晨／紐約報導
31歲的耶胡達因在曼哈頓攻擊亞裔女子被捕。(市警提供)
31歲的耶胡達因在曼哈頓攻擊亞裔女子被捕。(市警提供)

在曼哈頓上西城日前發生的一起涉及亞裔受害者的攻擊案件中，一名26歲的亞裔女子無故遭一非洲裔女嫌大罵「說英語」後扯頭髮、吐口水；警方28日表示，該人已於27日被捕，現案件已交與市警仇恨犯罪小組(NYPD’s Hate Crimes Task Force)處理。

警方表示，31歲的布碌崙(布魯克林)居民耶胡達(Yvonne Yehudah)於7月25日當街攻擊了26歲的金寶景(Bokyung Kim)，她當時正站在西60街和百老匯(Broadway)之間，用普通話和朋友交談。

「她跟在我們後面，正在吃外賣餐盒裡的晚飯，我記得她說『X子，你應該說英語，說英語！』」金寶景說。

影音來源：記者張晨

警方稱，受害者和其朋友意識到事態不對，便馬上快步離開，但耶胡達在一個街角追上了他們；隨後，嫌犯扯開始拉扯受害者的頭髮，朝她臉上吐口水，並向她扔食物。

「我太震驚了，我想向她道歉，因為我沒有做錯任何事。」金寶景表示，自己在案發的前三周才從洛杉磯搬到紐約，襲擊者甚至威脅要把她打得屁滾尿流，直到一個好心人出面制止。

目前耶胡達已經被捕，並以嚴重騷擾(Aggravated Harassment)被控罪，警方表示，此案目前已交由仇恨犯罪小組進一步調查。

亞裔 仇恨犯罪 紐約

上一則

看美網公開賽要疫苗證、返校需戴罩...紐約防疫收緊

下一則

近30小時航程 華生興奮來到紐約

延伸閱讀

罵亞裔母子「滾回你國」白男 被控仇恨犯罪

罵亞裔母子「滾回你國」白男 被控仇恨犯罪
Delta變種病毒肆虐 白領返回辦公室放緩

Delta變種病毒肆虐 白領返回辦公室放緩
賓州女稱染疫吐口水大鬧超市 被控「炸彈威脅」同等罪

賓州女稱染疫吐口水大鬧超市 被控「炸彈威脅」同等罪
曼哈頓中城漸成「犯罪泥沼」 犯罪率連續三年攀高

曼哈頓中城漸成「犯罪泥沼」 犯罪率連續三年攀高
非裔曼哈頓討飯不成反開槍 擊中無辜通勤客 警公布視頻

非裔曼哈頓討飯不成反開槍 擊中無辜通勤客 警公布視頻

熱門新聞

去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20
颶風亨利將襲長島，恐造成部分地區七到十天斷電；圖為PSEG電力公司去年搶修熱帶風暴伊賽亞斯場景。(本報檔案照)

一級颶風亨利將襲長島 部分地區恐停電七到十天

2021-08-21 13:41
颶風來襲，法拉盛的多間超市21日迎來大量顧客。(記者牟蘭／攝影)

儲存食物防颶風 紐約華社超市現人潮

2021-08-22 09:41
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)

紐約史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

2021-08-23 11:01
成人完全接種率達99%的微風點，七天染疫率最高；圖為法拉盛圖書館的接種點。(本報檔案照)

成人完全接種率達99% 紐約皇后區微風點七天陽性率全市最高

2021-08-24 13:58

超人氣

更多 >
美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者
加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診
蒸蛋加「這1樣」變得超好吃 她開蓋驚喜喊：像布丁

蒸蛋加「這1樣」變得超好吃 她開蓋驚喜喊：像布丁
BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症
IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷