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布碌崙南區 再傳6旬華婦過馬路被撞死

記者顏潔恩／紐約報導
華婦潘楚梅27日早10時左右在布碌崙班森賀街道被車撞。(取自谷歌)
華婦潘楚梅27日早10時左右在布碌崙班森賀街道被車撞。(取自谷歌)

布碌崙(布魯克林)南區日前剛有一名六歲女童被車撞死，27日再發生一起奪命車禍，69歲華婦過馬路時不慎被車撞及，送院後不治身亡；警方目前還在調查中事故，未公布肇事者信息。

27日上午10時04分，市警62分局警員接報抵達16大道交85街處；當時69歲的華婦潘楚梅(Pan, Chumei，姓名皆音譯)已經被急救人員送往瑪摩利醫院搶救，但不久後仍宣告死亡。

市警高速公路調查小組初步調查結果顯示，一名36歲男子開著一輛2021年Dodge Ram新車，沿著85街西向行駛，來到交通燈前左轉進入16大道時，撞上正過馬路的潘楚梅。

據悉潘楚梅出事故的地點，離家只有兩條大道的距離，警方在通知其家人後，公布死者信息，但還未透露駕駛員的身分，詳情仍在調查中。

戴克高地24日晚才有六歲女童關西雅(Tamy Quema Guahiac)被華男駕駛撞擊致死，引發社區強烈關注；選區內連發兩起車禍慘劇的州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，前一晚才為關西雅舉行追思會，努力安慰女童的母親，轉天又向潘楚梅的家人獻上至深的哀悼，「什麼時候悲劇才能夠停止發生呢？」

「每個奪命車禍都是能預防的，要盡快通過交通安全法案，嚴懲違規駕駛的肇事者」，郭納德說，市府應朝「零死亡願景」(Vision Zero)的目標努力，無論是加裝超速攝像頭(speed camera)、還是加強大型轎車的危險駕駛指導，都刻不容緩。

他也表示，接下來「街道安全工作小組」會在各個社區召開會議，與居民探討能促進街道安全、避免嚴重車禍的舉措，呼籲民眾屆時積極參與。

車禍 布碌崙 華男

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