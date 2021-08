8旬亞裔中央車站遇襲 嫌犯喊「除掉所有忍者」

莫里斯(左)因無故攻擊他人被警方現場逮捕。(圖截取自Citizen App)

曼哈頓中城27日再發生一起涉及亞裔 受害者的無故攻擊案件,一名八旬亞裔耆老被一非洲裔遊民襲擊頭部後倒地,攻擊者還大喊「除掉所有忍者!」(We have to get rid of all the ninjas),所幸其在現場被捕,但受害者身體多處骨折,受重傷入院;市警仇恨犯罪 小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查並將此案列為潛在仇恨犯罪。

警方表示,案發當日早10時30分左右,一名81歲的亞裔耆老正走至大中央車站(Grand Central Terminal)附近的萊星頓大道(Lexington Ave.)420號前,55歲的襲擊者莫里斯(Barry Morris)無故上前揮拳猛擊其頭部,將受害者打到在地,隨後大喊「我們必須除掉所有的忍者!」

警方稱,不少路人目擊者案發全過程,紛紛報警並拿起手機記錄現場情況,市警在接報後很快掌握了嫌犯特徵,並在救護車趕到現場後將受害者送往紐約大學 醫學中心(NYU Medical Center),他在那裡接受了髖骨骨折和頭部瘀傷治療。

莫里斯在現場被捕,並被控襲擊他人罪。

警方表示,仇恨犯罪小組正在調查這起可能的仇恨犯罪。