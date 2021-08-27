涉撞死女童 華男被控12罪 5萬元保釋候審

朱秋華日前在68分局審問後，被送至法庭過堂。(WPIX截圖)

布碌崙 (布魯克林)戴克高地日前發生女童被撞身亡車禍 ，涉嫌違規駕駛的華男朱秋華(Qiuhua, Zhu，姓名皆音譯)當場被捕；他已在布碌崙刑事法院過堂，提交5萬元保釋候審，也被加控至12項罪名，最嚴重罪名為二級過失殺人罪，最高可面臨15年監禁。

根據法庭文件，市警68分局警員和市警高速公路調查小組在車禍後展開調查，車上一名李姓女乘客向警方證實，朱秋華是當時的駕駛員；通過住家的監控錄像中看見，24日晚8時左右，他開著2017年Lexus轎車沿著12大道南向行駛。

在67街交通燈前，朱秋華不顧前面的白色轎車還未開走，他就越過中間的雙黃線，在反方向車道上左轉，最終撞上過馬路的六歲女童關西雅(Tamy Quema Guahiac，前寫Tamy Hiromi)，送往醫院搶救後不治。

朱秋華被捕後，當晚在68分局接受問話，隨後被移交給檢方，在布碌崙刑事法院過堂，在原本九項被捕罪名的基礎上，再被加控三宗罪，共12宗；分別是魯莽駕駛、攻擊、刑事疏忽殺人罪、未遵守交通標誌、越線行駛、在違反交通標誌下行駛、未正當駕駛、兩項違反行人過路優先權、威脅他人安全、錯誤方向車道上行駛、以及最重罪名二級過失殺人罪，罪成最高可面臨15年監禁。

朱秋華提交5萬元保釋金後獲准保外候審，該案將交由大陪審團議案，下一次出庭時間為本月30日(周一)。

車禍引起社區的高度關注，選區州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)紛紛到案發現場，慰問住在附近的女童母親；她表示自己是單親媽媽、從事護理工作，案發前和女兒到公園散步後返家，沒想到中途出此意外。

很多社區民眾得知消息後，也將布娃娃、氣球等物品放在死者家門口處，紀念關西雅；她的葬禮訂於27日晚7時30分，在18大道 8700號的Evengélica Jóvenes Cristianos教堂舉行。