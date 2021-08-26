四人合謀皇后區街頭濫射傷十人 警懸賞1萬元緝嫌犯

該男子涉嫌幫助日前在皇后區街頭濫射的兩人逃走，被警方通緝。(紐約市警提供)

皇后區可樂娜上月爆出惡性槍擊案件，十名19歲到72歲的民眾受傷，其中七人為無辜的路人，四名嫌犯至今在逃；紐約市警26日再次公布兩張幫兇的通緝 照片，並提高這起案件的懸賞獎勵至1萬元，呼籲知情者提供線索。

影音來源：市警提供

根據警方消息，兩名男子於7月31日晚10時41分左右，在可樂娜37大道的墨西哥餐廳持槍開火；警方稱，兩名嫌犯在99街至97街的37大道間，共開槍40次，他們開槍後，隨即坐上兩輛由另外兩名男騎士駕駛的摩托車，向37大道東向逃竄。

警方表示，此次射擊案為有計畫性的「協同攻擊」(coordinated attack)，受傷的十人中，七名為無辜路人，另外三名則是拉丁裔街頭幫派「Trinitario」的成員，受害成員年齡從19歲到72歲不等。

根據警方提供的通緝照片，一名槍手穿黑色的連帽衫、灰褲子與黑色球鞋，戴黑色的口罩 ，另一名槍手穿黑色連帽衫、黑褲子與黑球鞋並戴藍色口罩；涉嫌幫助兩人逃離現場的一名騎士穿灰色印有American Eagle標識的毛衣與一條黑褲子，另一人穿紅色的毛衣。

警方表示，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。