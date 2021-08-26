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撞死6歲日裔女童 華男被捕控9罪

記者顏潔恩／紐約報導
戴克高地12大道交67街24日晚發生奪命車禍，一名六歲女童遭華人駕駛撞擊身亡。(記者顏潔恩／攝影)
戴克高地12大道交67街24日晚發生奪命車禍，一名六歲女童遭華人駕駛撞擊身亡。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)戴克高地24日晚發生奪命車禍，一名華裔男性違規駕駛，轉彎時撞上一名六歲日裔女童，送至醫院後不治身亡；30歲駕駛朱秋華(Qiuhua, Zhu，姓名皆音譯)當場被捕，面臨包括過失殺人罪(Manslaughter)在內的九項控罪。

根據警方消息，24日晚8時許，68分局警員抵達12大道交67街路口，發現女童裕美塔米(Tamy Hiromi)已失去意識倒在地上，頭部和身體有多處嚴重創傷；她被送至瑪摩利醫院搶救，不久後不治身亡。

市警高速公路調查小組初步調查結果顯示，朱秋華案發時開著一輛2017年Lexus轎車，沿著12大道南向行駛時，越過中間的雙黃線，在反方向道上駕駛；在紅燈前未停，朱秋華在左轉駛入67街時，撞上過馬路的裕美。

朱秋華肇事後繼續行駛，過後才轉彎回到車禍現場，配合警方調查；警方也提到，車內還有其他乘客，並未受傷；朱秋華當場被捕，被控以過失殺人罪、駕車攻擊他人、威脅他人安全、未禮讓行人、未禮讓行人致傷、未遵守交通規則、錯誤方向行駛、以及未適當左轉等九項罪名。

警方透露，朱秋華曾表示，女童是在他轉彎時突然衝到大街上，他無法及時煞車，但案發現場附近監控顯示，他案發前已在違規行駛；女童母親發現時，已來不及將女兒拉回安全區域。

消息指出，案發時母親帶著她從公園返家，母女倆還有幾步距離就抵達家門口，駕駛可能沒看見走在母親身後的裕美，看到母親過完馬路後就直踩油門，釀成車禍；附近鄰居表示，當時就聽見街上傳來母親撕心裂肺的喊叫聲，出來查看時該名母親在小女孩身旁，嚎啕大哭。

事故發生時一名護士剛好途經此地，看見身上滿是血的小女孩，立即對她施行心肺復甦，接著趕來的救護車把她送去醫院，但最終回天乏術。

案發隔日，許多鄰居都得知消息，附近華人居民也站在家門口不停往案發處觀望，一名華人表示，當晚聽見喊叫聲，出來時警方已封鎖該街道；母女倆居住的那棟樓多是西語裔居民，而消息也指出女童獲是混血兒，母親來自瓜地馬拉。

車禍 華人 布碌崙

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