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疑車位糾紛 男子布碌崙華社街頭被暴打

記者顏潔恩／紐約報導
一名男子日前遭兩名鄰居在街頭暴打。(市警提供)
一名男子日前遭兩名鄰居在街頭暴打。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)一名男子日前在華人眾多的國王高速路(Kings Highway)一帶遭人暴打，懷有身孕的受害者妻子將案發經過拍下發給警方調查；警方25日表示，該夫婦在布碌崙南區擁有另一房產，因車位問題與鄰居發生糾紛，對方找到他們的住處，見到男子就上前毆打。

羊頭灣61分局日前通緝兩名涉嫌攻擊的男子，表示39歲的受害者在布萊頓海灘(Brighton Beach)擁有一棟房屋，與鄰居共用車道，但受害者占據的車位空間是75%；鄰居因此心生不滿，多次威脅受害夫婦及他們的房客，還撂狠話要燒掉房子。

夫婦倆後來到位於中木(Midwood)的住所居住，17日早上7時20分左右，他們在離家不遠的國王高速路東15街，走在返家的路上；期間遭到兩名男子的襲擊，他們手持球棒毆打受害者，倒地後還不罷休，繼續用腳踢他的頭。

懷孕的妻子在一旁不敢反抗，所幸嫌犯沒有將壞心思動到她身上，期間她只能拿著手機拍下過程，之後雙方陸續離開；受害者後來向警方透露，嫌犯毆打過程中拉低口罩，他認出其中一人是鄰居，不確定對方如何找到他們在中木的住所，但相信兩人有所預謀，當日埋伏已久。

消息指出，夫妻倆受到驚嚇，都不敢回到住所，只能在家附近暫住酒店；妻子更覺得自己歷經磨難，上周末到8大道購物時遭小偷打開手提袋，偷走了錢包，現又發生這樣的事，讓她心生不安。

警察警方呼籲民眾若看到形跡可疑或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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