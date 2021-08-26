非裔車站乞討不成開槍 擊中無辜通勤客

非裔男子在曼哈頓賓州車站討飯不成反開槍，擊中無辜新州通勤客，警公布嫌犯體貌。(市警提供)

曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)23日下午發生一起槍擊案，一非洲裔男子向一名正在站內吃飯的乘客討要食物，遭到對方拒絕後惱羞成怒掏槍射擊，但卻擊中了一名無辜路過的新州 通勤客；警方24日公布了案發地附近監控及嫌犯體貌，呼籲民眾提供線索以破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日5時42分左右，這名非洲裔嫌犯在西31街交第七大道的車站內，隨機向一名來自亞利桑納州的56歲男乘客索要食物，但該乘客未應允並起身走出了候車廳；隨後嫌犯也跟了出去，並在街上掏槍扣動了扳機，不料卻打中了另一名58歲的無辜路人。

據悉，這名受害者腿部中彈，是新州居民，案發時他才在紐約 工作不滿三個月；警方趕到現場先為他用繃帶止血，待救護車到來將其送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，所幸傷勢未危及生命。

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，經初步調查認定，涉案的三人並不相識，是嫌犯一人挑起的隨機攻擊。

警方也在24日公布案發地監控及嫌犯的體貌特徵，他最後一次被看到時身穿深紫色印花T恤，深色牛仔褲，淺色運動鞋，紅色背包且留有小鬍子。

現呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。