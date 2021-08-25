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曼哈頓中城漸成「犯罪泥沼」 犯罪率連續三年攀高

記者張晨／紐約報導
曼哈頓中城漸成犯罪泥沼，犯罪率三年續攀高。(記者張晨/攝影)
曼哈頓中城漸成犯罪泥沼，犯罪率三年續攀高。(記者張晨/攝影)

一名無辜新州通勤客23日在曼哈頓賓州車站(Penn Station)外遭遇槍擊，而這只是該交通樞紐內及其周邊犯罪率攀升的最新一起案件；市警統計，自2019年以來，包括賓州車站、時報廣場等主要地標在內的中城南區——搶劫、攻擊、入室盜竊和強奸案都出現了激增。

數據顯示，2021年截至目前，已有九人在七次槍擊案件中受傷；2019年以前的同一時期，這一數字為零。

一名執法人員形容曼哈頓中城淪為了「犯罪沼澤」，來自世界各地的毒品在此交易，遊民滿街；麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)現已開放，黃牛黨、皮條客等各色人等穿梭來往。

與2019年同期相比，今年中城南區大多數警署經手的重罪案數量都有所上升，重襲擊案從132起激增至300起，增長了127%；入室盜竊案從106起激增至261起，增長了146%；輕罪襲擊也從2019年的422起增加到今年的582起。

犯罪率的上升讓準備返回辦公室的通勤者憂心忡忡。長島、新澤西等地的居民若前往曼哈頓上班，賓州車站是必經之路；他們稱遊民到處可見，毒品濫用問題嚴重，且跟蹤、騷擾、乞討頻頻發生。

另一名執法消息人士表示，賓州車站耗資16億元落成的莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)於今年1月開放，但「可以說如今這裡成了全市最大的精神病、毒癮和遊民收容中心。」

「紐約市完全沒有投入任何資源。」他說，「若繼續放任，並拒絕提供任何服務，那犯罪問題必將持續。」

賓州 曼哈頓 毒品

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