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4歲華童溺水急救生還 返泳池謝恩

記者牟蘭／紐約報導
三名救生員日前救出在長島溺水的四歲華裔男童，這名男童與母親24日重返游泳池感謝救援。(New12視頻截圖)
三名救生員日前救出在長島溺水的四歲華裔男童，這名男童與母親24日重返游泳池感謝救援。(New12視頻截圖)

一名四歲的華裔男童，日前在長島納蘇郡一個游泳池游泳時，突然溺水，一度昏迷失去呼吸，所幸三名救生員出手，將他救回岸邊，幫其心臟復甦；這名男童出院後，24日返回泳池所在的社區公園，向救援人員謝恩。

居住在皇后區橡園(Oakland Gardens)的張Vincent與母親王Angela，24日重返賽奧塞-伍德伯里(Syosset-Woodbury)社區公園，感謝三名在他13日溺水時伸出援手的救生員。

張Vincent回憶說，他當天游到泳池深水區，嗆了一口水後，開始無法呼吸，「我試圖從水中爬起來，但一直往下沉」；他的母親王Angela說，當日她拜託友人照看孩子，自己從洗手間回來後，就看到溺水的兒子被救到岸上，她當時大腦一片空白，不停呼喊兒子的名字。

三名救援人員對張Vincent進行60次胸外按壓後，孩子終於吐出積水，重新呼吸；三人在記者會回憶說，雖然整個救援過程只有一分鐘，但感覺像過了一輩子。

18歲的救生員馬格里諾(Gianna Magrino)表示，他從水中救出男孩後，看到孩子臉色毫無血色，只能不斷提醒自己冷靜；另一名22歲救生員尼龍(Timothy Nealon)說，若遇到類似的情況，救援人員會按照程序急救，「當時確實很可怕，但我們完成了一場成功的營救」。

在過去五年內，賽奧塞-伍德伯里社區公園的救生員共有三次大型營救，去年夏天將一個心臟病發的男子救上岸，2017年一名嬰兒在泳池內溺水，兩名救生員立即將孩子救出，實施搶救。

蠔灣鎮(Oyster Bay)鎮長薩拉迪諾(Joseph Saladino)出席了記者會，為救生員尼龍、馬格里諾以及哈里森(Ryan Harrison)頒發獎狀。

游泳 長島 心臟病

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