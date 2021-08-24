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紐約華人住宅剛上市待售 西語裔租客疑忘關烤箱引大火

記者張心／紐約報導
失火民宅的後端燒傷痕跡嚴重。（記者張心／攝影）
失火民宅的後端燒傷痕跡嚴重。（記者張心／攝影）

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)一棟民宅22日突發大火，導致至少23人受傷，其中一名兩歲女童傷勢嚴重，失火原因疑為西語裔租客派對後忘關烤箱所致；受災房屋業主為華人，在一周多前才剛將此房掛牌待售，就遭此厄運。

位於皇后區艾姆赫斯特漢普頓街(Hampton Street) 41-46號的獨棟民宅，22日上午7時44分左右突發大火，超過60名消防員和多輛消防車趕來滅火，近一小時才把大火撲滅；火災發生時，屋內數十人正在睡覺，有十多個人被迫從二層窗戶跳下逃生，導致受傷。

火災導致包括一名消防員在內的23人受傷，並有多名兒童也受傷，其中一名兩歲女童傷勢較重；傷者被分別送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)和納蘇郡醫療中心(Nassau University Medical Center)救治。

失火民宅的窗戶已被木板封住。（記者張心／攝影）
失火民宅的窗戶已被木板封住。（記者張心／攝影）

23日，起火住宅的窗戶已被木板封住，房屋後端有明顯的燒黑痕跡；據代理該民宅的地產仲介史女士表示，其房東是來自中國福州的移民，而居民則是西語裔租客；她表示，該民宅本月11日才剛掛牌待售，誰料不到兩周就遭此厄運，目前不得不下架暫緩，住宅前原本掛著的售房仲介信息也已拿走，「目前正在和保險公司交涉賠償，具體損失還不清楚，但很確定是要花時間重新裝修。」

她也表示，「失火原因目前警方還沒有公布，但聽說是租客全家在屋內開婚禮派對，結束後忘記關閉烤箱導致的。」

失火民宅在事發前一晚舉行了通宵的婚禮派對。據「紐約郵報」報導，新婚夫婦的家人伊麗莎白·阿爾塔米拉諾(Elizabeth Altamirano) 和帕特拉克·法賈多(Patrak Farjado) 說，數十人一直在住所慶祝，直到22日凌晨4時結束，大家正在屋內睡覺，忽然就聽到一聲巨響。

目擊的鄰居也表示，火災發生時，看到十幾個人打破頂樓窗戶的空調往外跳，倒在地面上，有些還受傷了。形容當時場面相當駭人，「以為在看電影，他們臉上都是灰，真是太可怕了！」

租客 皇后區 紐約

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