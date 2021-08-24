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曼哈頓時報廣場治安惡化 路人、居民恐慌

記者張晨／紐約報導
時報廣場犯罪率急增，遊民扎堆並當街吸毒，槍案、攻擊案也頻發。(記者張晨／攝影)
時報廣場犯罪率急增，遊民扎堆並當街吸毒，槍案、攻擊案也頻發。(記者張晨／攝影)

有「世界十字路口」之稱的曼哈頓時報廣場近來暴力案件頻發，讓遊客、周邊住戶以及過往通勤客對安全感到憂慮，指出周邊如今遊民扎堆，當街吸毒、販毒現象頻發，還常有白日槍擊案發生；不過紐約市警表示，增派的近百名巡邏警員已在扭轉局面，相信隨著百老匯劇院重開、全世界遊客回流，治安狀況會繼續變好。

一名在時報廣場分局執勤的警員表示，時報廣場「骯髒」的一面一直都持續，只是從前這些問題被大批遊客的熱鬧所掩蓋，但新冠的爆發，遊客的突然消失，使這些問題凸顯出來。

在時報廣場附近金融機構上班的一名華人表示，居家工作一年後再次返回辦公室，街上的情況「簡直讓人不寒而慄」，街上出現很多遊民，橫衝直撞或是三五成群一起吸毒嗑藥。

根據市警數據，對比2020年和2021年1月至8月15日的犯罪數據，時報廣場發生的性侵案從三起增加到六起、搶劫案從28起增加到44起、攻擊案則從34起增加到54起，槍擊案件也從一起增加到了四起。

曼哈頓南區勤務中心指揮官休斯(Stephen Hughes)表示，今年夏天發生了兩起引人注目的槍擊案件，案發原因均與街頭非法CD販子有關；一些騙子聲稱出售說唱音樂唱片，將光碟塞到遊客手中，然後強制索取金錢，這種勒索引發了不少治安案件。

他也說，在該地區增加警力有助於扭轉犯罪率上升的趨勢，現在有大約75名警員在廣場上巡邏，打擊街頭非法小販；緝毒組的臥底探員最近也在第八大道抓獲了一個白日販毒的團夥，「有制服警員也有便衣，我們得到了很多積極的反饋，在過去一個月，情況有所改善，相信正在朝著正確的方向發展。」

時報廣場聯盟總裁兼首席營運官哈里斯(Tom Harris)表示，疫情期間，這裡新開了24家商店，另有四家酒店正在建設中；將會與市警繼續合作，在9月百老匯劇院重開之際出台更多治安巡邏細節。

時報廣場 槍擊 百老匯

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