亞女攜兩子曼哈頓遇襲 還被罵「滾回你國」

警方公布襲擊亞裔嫌犯的圖像。(市警提供)

曼哈頓 日前再發生一起涉及亞裔 受害者的仇恨攻擊案件,一男子無故大罵一名亞裔女子和其兩個孩子「滾回你的國家!」(Go back to your country!),並舉拳毆打受害者;現市警仇恨犯罪小組已介入調查。

警方表示,案件發生在22日下午1時30分左右,一名52歲的亞裔受害者帶著兩個孩子在曼哈頓史岱文森鎮(Stuyvesant Town)第一大道交東19街的十字路口附近,被一白人男子隨機襲擊。

據警方消息,嫌犯大約50多歲,用拳頭毆打了這名女子的頭部,並喊道,「滾出去,回你的國家去!」(Get the fuck out of here, go back to your country!)

嫌犯在實施攻擊後,沿著第一大道向南逃離,受害者在目擊者的協助下報警,轄區市警13分局及急救人員到場,受害者表示感到疼痛,在現場接受救治。

警方23日表示,根據案發地附近監控顯示,該男子最後一次被人看到時身穿紅色短袖T恤、灰色運動褲,手提運動鞋,赤腳走在街上,現呼籲民眾有相關信息,可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com,或透過手機 發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源絕對保密。