亞女攜兩子曼哈頓遇襲 還被罵「滾回你國」

警方公布襲擊亞裔嫌犯的圖像。(市警提供)

曼哈頓 日前再發生一起涉及亞裔 受害者的仇恨攻擊案件，一男子無故大罵一名亞裔女子和其兩個孩子「滾回你的國家！」(Go back to your country!)，並舉拳毆打受害者；現市警仇恨犯罪小組已介入調查。

警方表示，案件發生在22日下午1時30分左右，一名52歲的亞裔受害者帶著兩個孩子在曼哈頓史岱文森鎮(Stuyvesant Town)第一大道交東19街的十字路口附近，被一白人男子隨機襲擊。

據警方消息，嫌犯大約50多歲，用拳頭毆打了這名女子的頭部，並喊道，「滾出去，回你的國家去！」(Get the fuck out of here, go back to your country!)

嫌犯在實施攻擊後，沿著第一大道向南逃離，受害者在目擊者的協助下報警，轄區市警13分局及急救人員到場，受害者表示感到疼痛，在現場接受救治。

警方23日表示，根據案發地附近監控顯示，該男子最後一次被人看到時身穿紅色短袖T恤、灰色運動褲，手提運動鞋，赤腳走在街上，現呼籲民眾有相關信息，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。