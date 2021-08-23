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女攜2子曼哈頓當街被罵「滾回你的國家」後被毆 警調查

記者張晨／紐約報導
亞女攜兩子曼哈頓當街被罵「滾回你的國家」後被毆，仇恨犯罪小組調查。(本報檔案照)
亞女攜兩子曼哈頓當街被罵「滾回你的國家」後被毆，仇恨犯罪小組調查。(本報檔案照)

曼哈頓日前再發生一起涉及亞裔受害者的仇恨攻擊案件，一男子無故大罵一名亞裔女子和其兩個孩子「滾回你的國家！」(Go back to your country!)，並舉拳毆打受害者；現市警仇恨犯罪小組(The NYPD Hate Crimes Task Force)已介入調查。

警方表示，案件發生在22日下午1時30分左右，一名52歲的亞裔受害者帶著兩個孩子在史岱文森鎮(Stuyvesant Town)第一大道交東19街的十字路口附近被一白人男子隨機襲擊。

據警方消息，嫌犯大約50多歲，用拳頭毆打了這名女子的左腦，並喊道，「滾出去，回你的國家去！」(Get the f--- out of here, go back to your country!)

嫌犯在實施攻擊後沿著一大道向南逃離了現場，受害者在目擊者的協助下報警，轄區市警13分局及緊急救援小組(EMS)趕到現場後未見明顯傷口，受害者只稱疼痛，並在現場進行了醫療救治。

警方23日公布案發地附近監控，該男子最後一次被人看到時身穿紅色短袖T恤，灰色運動褲，手提運動鞋，赤腳走在街上。

仇恨犯罪小組已介入此案調查，現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 手機 仇恨犯罪

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