人口普查：皇后區亞裔人口增近30%

皇后區的亞裔人口十年增長比率較大，達29%。(記者牟蘭／攝影)

人口普查最新數據顯示，紐約市 十年來人口增長了7.7%，成為全國人口最多的城市之一，其中皇后區 的亞裔 人口增長比率較大，達29%；對此，社區人士表示，隨著人口的增長，亞裔應更積極參政，提高亞裔的話語權。

根據2020年人口普查結果，紐約市的人口總數為880萬4190人，較十年前增長60萬人，其中皇后區的人口大量增加，已有240萬5464人，較十年前增長7.8%；亞裔與西語裔人口首次超過白人，象徵著該區的族裔更加多元化。

數據顯示，皇后區的亞裔人口增加了14萬8249人，較2010年增長29%，西語裔人口增加了5萬4111人，較十年前增長9%。

對此， 法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，十年來皇后區的經濟高速發展，以法拉盛為例，當地從一個交通樞紐，演變成亞裔聚集地，不少來自中國的餐飲連鎖店、律師事務所與銀行等都選在當地「落戶」，房租也逐年上漲，新建案也不斷落成。

余鈿崧說，除了法拉盛外，貝賽、小頸、道格拉斯頓與新鮮草原等地的亞裔居民也逐漸增加，以法拉盛緬街與貝賽(Bayside)商業街貝爾大道(Bell Blvd.)間的北方大道為例，這些地區有不少亞裔經營的餐廳與超市，象徵著當地居民族裔的變化。

紐約華人家長會創辦人朱寶玲表示，皇后區亞裔學生在2010年至2016年人數大幅增加，亞裔學生增長也促進當地補習班的興起，以及圖書館的使用率。

雖然人口在十年間大幅度增加，但朱寶玲指，亞裔的投票率較其他族裔較低，她呼籲隨著人口的增長，亞裔應更積極參政、議政，增加投票率，提高亞裔的話語權。