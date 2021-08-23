我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

人口普查：皇后區亞裔人口增近30%

記者牟蘭／紐約報導
皇后區的亞裔人口十年增長比率較大，達29%。(記者牟蘭／攝影)
皇后區的亞裔人口十年增長比率較大，達29%。(記者牟蘭／攝影)

人口普查最新數據顯示，紐約市十年來人口增長了7.7%，成為全國人口最多的城市之一，其中皇后區亞裔人口增長比率較大，達29%；對此，社區人士表示，隨著人口的增長，亞裔應更積極參政，提高亞裔的話語權。

根據2020年人口普查結果，紐約市的人口總數為880萬4190人，較十年前增長60萬人，其中皇后區的人口大量增加，已有240萬5464人，較十年前增長7.8%；亞裔與西語裔人口首次超過白人，象徵著該區的族裔更加多元化。

數據顯示，皇后區的亞裔人口增加了14萬8249人，較2010年增長29%，西語裔人口增加了5萬4111人，較十年前增長9%。

對此， 法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，十年來皇后區的經濟高速發展，以法拉盛為例，當地從一個交通樞紐，演變成亞裔聚集地，不少來自中國的餐飲連鎖店、律師事務所與銀行等都選在當地「落戶」，房租也逐年上漲，新建案也不斷落成。

余鈿崧說，除了法拉盛外，貝賽、小頸、道格拉斯頓與新鮮草原等地的亞裔居民也逐漸增加，以法拉盛緬街與貝賽(Bayside)商業街貝爾大道(Bell Blvd.)間的北方大道為例，這些地區有不少亞裔經營的餐廳與超市，象徵著當地居民族裔的變化。

紐約華人家長會創辦人朱寶玲表示，皇后區亞裔學生在2010年至2016年人數大幅增加，亞裔學生增長也促進當地補習班的興起，以及圖書館的使用率。

雖然人口在十年間大幅度增加，但朱寶玲指，亞裔的投票率較其他族裔較低，她呼籲隨著人口的增長，亞裔應更積極參政、議政，增加投票率，提高亞裔的話語權。

亞裔 皇后區 紐約市

上一則

MTA 5年修整計畫 急需堵車費支付

下一則

貝瑞吉兒童萬聖節化妝遊行 因疫情再取消

延伸閱讀

儲存食物防颶風 紐約華社超市現人潮

儲存食物防颶風 紐約華社超市現人潮
疫情下新手媽媽易憂鬱 紐約兒童中心提供解方

疫情下新手媽媽易憂鬱 紐約兒童中心提供解方
紐約探訪護士服務新總裁 訪中華公所介紹新計畫

紐約探訪護士服務新總裁 訪中華公所介紹新計畫
河南水災 紐約多僑團攜手捐18萬

河南水災 紐約多僑團攜手捐18萬
梁文華律師在法拉盛、布碌崙皆辦地產交易

梁文華律師在法拉盛、布碌崙皆辦地產交易

熱門新聞

熱帶風暴「亨利」(Henri)正向東海岸轉移，料本周末將影響紐約市部分地區和長島。(美聯社)

「亨利」變一級颶風 長島周日料迎強風暴雨

2021-08-21 11:59
蔣女士為了幫助在美分身乏術的女兒，在疫情期間踏上來美的旅程。(家人提供)

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

2021-08-18 11:00
法拉盛華裔夫婦日前於長島購物時，將一歲大的幼兒獨自留在車內，被路人舉報，警方解救出在車內哭泣的孩子。(News12視頻截圖)

華人夫妻購物 1歲兒鎖車內1小時…路人報警救娃 爸媽被捕控罪

2021-08-19 02:30
去年熱帶風暴伊賽亞斯造成全市五區數以千計樹木被吹倒，砸毀車輛、房屋眾多。（本報檔案照）

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

2021-08-21 14:21
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
颶風「亨利」降為熱帶風暴之前，22凌晨的前期降雨導致皇后區跨島高速路（Cross Island Parkway）雙向所有車道被淹，汽車涉水而行。（記者曹健/攝影）

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

2021-08-22 13:20

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命