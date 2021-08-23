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史島亞裔增長迅猛 華人購房潮顯現

記者顏潔恩／紐約報導
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)
2020人口普查顯示史泰登島亞裔的人口增長率在十年間上升不少。(本報檔案照)

儘管聯邦人口普查局的2020年數據顯示，史泰登島是全市五區中最少人湧入的區域，然而亞裔的人口增長加速，十年間增長了74%，是區域內增長最快的族群；華人地產商分析，史島相對其他區環境清靜，由布碌崙(布魯克林)遷入的華人居多，從當地的房屋購房潮就能發現，至今依然很搶手。

統計顯示，史泰登島在2010至2020年的十年內，人口增長了5.7%，約2萬多人；雖是全市中增長率墊底的區，但亞裔人口的增長飛速，十年間增加了2萬5000人，目前在全島有5萬9000人。

史島與布碌崙相鄰，兩地目前均是白人為主要人口，然而在白人人數在布碌崙逐年上升的同時，在史島卻下降，十年間減少了7.9%；西語裔成為第二大族裔人口、非洲裔則微增2000人，報填為兩個或以上族裔的人數也有所增加，十年間增至5000人。

史島凱文地產公司的吳姓華裔經理表示，史島環境清幽、空間廣闊，更適合家庭居住，加上島上有一所特殊高中，因而愈發成為華人定居的選擇；從前布碌崙遷入的民眾大多喜歡住在維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)下橋的鄰近區域，或靠近新澤西州的南灘(South Shore)一帶，現在也慢慢地往外擴。

從房市來看，由於布碌崙房屋價格昂貴、空間又小，很多人轉移到史島；就算疫情下也有人搶購房子，以平常再高一點的價格也捨得入手，相信看中史島的潛力；這段購房潮預計還會延續一段時間。

居住在島上的蕭先生則說，史泰登島與其他區域沒有地鐵相互接通，若沒有車就難以通行，但交通問題近年來已慢慢獲得改善；市府安排公車及渡輪載送，除免費的史島渡輪外，還有市交通局於喬聖喬治渡輪站(St. George Ferry Terminal)提供的快速渡輪服務，不久後將開啟服務，20多分鐘就能抵達曼哈頓。在曼哈頓工作的人不再受到地域局限，可搬到史島居住。

布碌崙 史泰登島 華人

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