時報廣場被丟爆裂物？警撤離人群 調查45分鐘...是罐頭

時報廣場19日下午發現可疑物，警方疏散附近民眾，所幸調查後發現只是虛驚一場。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓時報廣場 19日下午在著名的TKTS百老匯 售票亭後方的紅色樓梯附近，發現一個可疑物，警方派出大量警力和警犬在現場處理，並撤離多個街區的人群後，經過約45分鐘的調查，最後確認可疑物並非炸彈，只是虛驚一場。

當天中午約12時30分，警方接獲報案，表示在西46街與第七大道附近發現一個錫罐；在調查後發現是當天稍早，一名男子騎著自行車，朝著Father Duffy Square的戶外座位區丟了內裝有餅乾的錫罐後離開。

由於19日稍早，在華府國會圖書館附近，也有一輛涉嫌炸彈威脅的可疑卡車，車內可能有爆炸物品，再加上近日的阿富汗情勢，紐約市 警不敢大意。

為安全起見，警方封鎖了從西45街到西48街，以及從百老匯到第七大道的區域，除了不准民眾進出外，也封鎖了該區的交通；據手機應用程式「Citizen」，由於該區附近有不少商店、辦公大樓，警方同時也要求部分商家及辦公大樓撤離。

在經過市警防爆小組(NYPD Bomb Squad)和緊急服務人員現場調查後，發現該錫罐是一個普通罐頭，並非炸彈，只是虛驚一場，在下午約1時15分，清除威脅並開放區域、恢復附近交通。

今年夏天在時報廣場有不少犯罪案發生，在近四個月，該區共發生四起槍擊案，平均每月一起；日前聯邦調查局也逮捕了一個由八人組成的犯罪團夥，每天24小時無間斷在時報廣場販賣可卡因，十天內成功交易600多筆。

由於近日該區犯罪案猖獗，警方也在該區附近加派警力。