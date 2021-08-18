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菲裔護士勸戴口罩 遭辱罵中國佬毆打

記者牟蘭／紐約報導
摩尼斯呼籲亞裔不做「啞裔」，遇到仇恨犯罪時，勇敢說不。(摩尼斯提供／Lugao Kashberg攝影)
摩尼斯呼籲亞裔不做「啞裔」，遇到仇恨犯罪時，勇敢說不。(摩尼斯提供／Lugao Kashberg攝影)

來美超過30年的菲律賓裔摩尼斯(Potri Ranka Manis)是一名護士，疫情期間，她堅持在前線救治新冠病患，但她日前在地鐵向一對非洲裔夫婦贈送口罩時，卻遭到辱罵，對方稱她為「中國佬」(Chink)，還毆打她的臉部，導致其面部瘀傷；案發後，她參與多場活動，呼籲亞裔發聲，向仇恨犯罪說不。

居住在皇后區傑克森高地的摩尼斯17日對本報記者表示，她於1990年從菲律賓的南拉瑙市移民紐約，並成為註冊護士，疫情期間堅持在皇后區中心醫院救治患者；她還積極參與社區事務，創建了Kinding Sindaw民間舞蹈團，傳播亞裔文化。

摩尼斯說，因她曾在抗疫前線工作的經歷，她常會在地鐵上向人贈送口罩；她於本月10日下午6時乘坐E線地鐵至曼哈頓42街交八大道時，看到車廂內有一對非洲裔夫婦與孩子都沒戴口罩，便上前向對方贈送口罩，但卻惹怒這對夫妻，對方稱「戴不戴口罩是他們的自由」。

這對夫妻隨後不斷辱罵摩尼斯，大罵她為「中國佬」，讓她「滾回她骯髒的國家」(go back to your dirty country)；該男子搶走她手中的口罩，並扔在地上，期間還試圖拿走她的背包，但被其他乘客阻止。

他的妻子開始毆打摩尼斯的面部，導致她的臉上留下多處瘀傷，報警後，她被送往附近醫院救治，傷勢穩定，但目前仍能看到傷痕；案發時，她也曾想過向對方回擊，但想到對方帶著孩子，最終放棄，「這不僅是對我的攻擊，也是對醫護人員、菲律賓移民及亞裔的攻擊」。

摩尼斯日前參與多場活動，呼籲亞裔不做「啞裔」，遇到仇恨犯罪時，勇敢說不，不助長種族歧視者的氣焰。

就在摩尼斯遇襲的三天前，音樂劇西貢小姐(Miss Saigon)的演員布拉甘薩(Miguel Braganza)在曼哈頓上東城的住家附近，被一名嫌犯用槍毆打頭部，對方還試圖搶走他的手袋，導致布拉甘薩滿頭鮮血，心靈也受到創傷。

兩起案件的被告目前仍然在逃，警方呼籲知情者致電止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

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