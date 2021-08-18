曼哈頓洗衣店遭劫 女員工掄螺絲起子對抗

新鳳凰洗衣店遭劫，女員工試圖用螺絲起子嚇退劫匪。(市警提供)

曼哈頓 東村一家名為「新鳳凰」的自助洗衣店(New Phoenix Laundry)日前發生搶劫案，店內一名32歲的女員工試圖用一把螺絲起子嚇退劫匪；警方17日公布的案發地監控錄像顯示，兩人扭打，但嫌犯仍得手。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在7月16日早上9時左右，在位於東12街交第一大道的這家洗店內，一名非洲裔男子正準備搶劫，當時店內只有一名女員工上班。

圖為涉案非洲裔嫌犯。(市警提供)

錄像顯示，嫌犯戴著一頂黑色針織帽，頭戴面罩，示意工作 人員打開收銀台；這名女員工並沒有就範，順勢抄起櫃台下面的一把螺絲起子試圖嚇退劫匪。

嫌犯也未示弱，一把抓住女員工的手腕，奪過起子之前，兩人一度扭打；警方稱，隨後他闖入收銀台，劫得250元現金後逃逸。

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