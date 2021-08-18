毆胸辱罵、潑餐盒…華裔夫妻曼哈頓遭白男仇恨攻擊

白男曼哈頓中城仇恨攻擊華裔夫妻，警公布嫌犯特徵。(市警提供)

曼哈頓 中城15日發生一起涉及華裔 受害者的仇恨攻擊案件，一男嫌與一對華裔夫妻發生口角爭執，而後不但大罵種族歧視言論，更將一盒中餐直接倒在受害者身上，並攻擊對方；市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)對此案展開調查，17日公布案發地監控錄像和嫌犯體貌特徵，徵求破案線索。

影音來源：市警提供

警方表示，傍晚6時30分左右，在西54街230號前，一白人男子與一名63歲的華裔婦女發生爭執，而後升級為肢體衝突，男子大喊「滾回中國！」還揮拳猛擊受害者的胸部，將其毆倒在地；隨後，他把目標轉向了受害者的配偶—60歲的華裔男性，將一份中餐外賣倒在他身上，隨後騎單車沿百老匯向南逃逸。

案件導致受害者背部受傷疼痛，但在現場婉拒接受醫療救治；警方17日公布案發地的監控影像，該嫌犯最後一次被人看到時，身穿棕色襯衫、棕色工裝短褲、黑色襪子，騎著灰色單車。

曼哈頓北區警署與仇恨犯罪小組已介入調查，呼籲民眾若目擊和圖和視頻中體貌特徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。