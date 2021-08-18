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今夏第4起 時報廣場再爆槍案 TKTS票亭玻璃遭擊粉碎

記者張晨／紐約報導
時報廣場再度發生槍擊案，為今年入夏以來第四起。(記者張晨／攝影)
時報廣場再度發生槍擊案，為今年入夏以來第四起。(記者張晨／攝影)

紐約時報廣場17日又發生一起槍擊案件，TKTS百老匯售票亭玻璃窗被子彈擊中而粉碎，目擊者聽到數聲槍響，所幸無人受傷，警方尚未逮捕任何人；這是今年入夏以來時報廣場發生的第四起槍擊案件，平均每月一起。

警方表示，據目擊者稱，清晨4時左右在西48街和百老匯大街的拐角處聽到了至少四聲槍響，但當警員趕到現場時，持槍嫌犯已逃逸，沒有人在案件中受傷；其中一顆子彈擊中了位於西47街交百老匯大街TKTS售票亭的一扇玻璃窗，導致玻璃破碎。

此售票窗口在白天吸引了大量遊客前來排隊，購買同天打折的百老匯演出門票；窗口在疫情期間關閉，但預計將在大多數演出回歸的9月重新開放。

5月8日，31歲的非法光碟販子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)當街開槍瞄準自己的兄弟，但流彈卻擊中路過的一名四歲幼童和一名外州遊客等三名無辜路人，他同月在佛羅里達州被捕。

6月27日，16歲的達頓(Avon Darden)舉槍射擊一名曾結怨的街頭藝人，但在慌亂打中一名21歲的海軍陸戰隊員，受害者當時正和家人在紐約旅遊；達頓在案發後向警方自首。

7月14日20歲奎米納(Elijah Quamina)在第七大道交西41街處向一名機車騎士開槍，但無人中彈，他在一天後被捕。

百老匯 紐約時報 時報廣場

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