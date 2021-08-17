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華人夫妻中城遇襲 白男潑中餐還打人

記者張晨／紐約報導
一男子攻擊一對華裔夫婦，將一盒中餐灑在受害者身上。(取自谷歌地圖)
一男子攻擊一對華裔夫婦，將一盒中餐灑在受害者身上。(取自谷歌地圖)

曼哈頓中城15日發生一起涉及華裔受害者的仇恨攻擊案件，一男嫌不但有種族歧視性言論，更將一盒中餐直接澆在受害者身上，還毆打受害者；市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)已介入調查，呼籲知情者提供線索。

警方表示，案發當日傍晚6時30分左右，在百老匯交西54街街角處，一白人男子攔住了一對華人夫妻，大喊「滾回中國！」還揮拳猛擊63歲女受害者的胸部；隨後，他將目標轉向60歲男受害者，將一份中餐外賣潑到他身上，隨後沿百老匯向南騎單車逃逸。

案件發生後，不少現場目擊民眾幫忙報警，並向警方描述嫌犯的體貌特徵；警方表示，根據目擊者，嫌犯最後一次被人看到時身穿棕色襯衫、棕色工裝短褲、黑色襪子並騎著一輛灰色單車。

現市警仇恨犯罪小組已介入調查，呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

百老匯 手機 仇恨犯罪

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